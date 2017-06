Zdravotní sestry u lůžek si polepší, ministerstvo slíbilo o dva tisíce

Platy zdravotních sester pracujících v lůžkových zdravotnických zařízeních v třísměnném nebo nepřetržitém provozu se od července zvýší o 2000 korun hrubého. Navýšení se bude týkat asi 43 tisíc lidí.

Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Průměrný plat sester je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky necelých 28 500 korun.

"Každý zdravotnický pracovník, který pracuje bez odborného dohledu, musí dostat o 2000 korun hrubého více. Neexistuje - a my to budeme kontrolovat - aby byly peníze přidány a jinde zase odebrány. Budeme to kontrolovat," řekl ministr.

Ministerstvem přímo zřizovaná zařízení dostanou peníze automaticky, jiní zřizovatelé o ně musejí požádat prostřednictvím krajů. "Kraje shromáždí žádosti a pošlou je na ministerstvo, které jim pošle zálohu na celých šest měsíců dopředu. Na konci roku se provede vyúčtování dotace," vysvětlil Ludvík. Podmínky dotace zveřejnilo ministerstvo na webu.

České zdravotnictví se potýká s akutním nedostatkem sester u lůžek. Podle ministra jich chybí mezi dvěma a čtyřmi tisíci. Přesné počty nelékařských zdravotních pracovníků ale resort nezná. Jejich registr by měl být spuštěn v únoru příštího roku.

Z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) z prosince 2015 vyplývá, že v Česku chybělo téměř 3300 sester na plný úvazek, z toho téměř polovina v nemocnicích. Ve státní nemocnici měly sestry průměrně 30.866 korun měsíčně, v nestátní 25 434 korun.

Navýšení od letošního července se dotkne všech zdravotnických nelékařských pracovníků pracujících na tři směny nebo ve dvanáctihodinových směnách. Peníze dostanou jen ti, kdo mohou pracovat bez odborného dohledu, netýká se to tedy zdravotnických asistentů.

V plánu je také další navýšení platů ve zdravotnictví. "Slib, že se všem budou zvedat platy na konci roku, zůstává. Tam by mělo přijít zvýšení o deset procent tarifů," dodal ministr. Tarifní část platu je u sester asi 12.000 až 13.000 korun. V úhradové vyhlášce na příští rok podle něj bude na toto navýšení prostor.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku byla na konci prvního čtvrtletí 27 889 korun. Medián, tedy prostřední hodnota mezd, byl 23 704 korun. U mužů měl medián hodnotu 25 905 korun a u žen, kterých je většina i mezi zdravotními sestrami, 21 162 korun. Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed rozdělení hodnot mezd, takže polovina hodnot mezd je nižší než medián a druhá polovina vyšší.