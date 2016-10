Severočeši.cz pokračují v kampani, Dernerovou hájí zástupci dvou spolků

Most, Ústecký kraj - Především na kontaktní kampaň v ulicích budou v posledním týdnu před krajskými volbami sázet strany a hnutí v Ústeckém kraji. Uchazeči o zvolení do krajského zastupitelstva také ve velké míře používají sociální sítě, především facebook. V kampani pokračuje i hnutí Severočeši.cz, jehož kandidáty nechala zmocněnkyně vyškrtnout, a voleb by se tak zřejmě neměli zúčastnit.

Billboard s Alenou Dernerovou u pošty v Mostě.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

V kampani pokračuje i hnutí Severočeši.cz. Zmocněnkyně Hana Jeníčková však na konci týdne odvolala všechny kandidáty do krajských voleb, stejné podání učinila i v případě senátorky Aleny Dernerové, která jako nezávislá za Severočechy.cz obhajuje mandát na Mostecku. "Pokračujeme dál," řekl ČTK místopředseda hnutí Jiří Zelenka. Severočeši se odvolání svých kandidátů budou snažit zvrátit u soudu. Dernerovou podpořily mimo jiné zástupkyně dvou spolků v Mostě, které vydaly k aféře odvolání kandidátů tiskové prohlášení. "Musíme zareagovat na vzniklou situaci týkající se posledních událostí, které zásadním způsobem změnily stabilitu politického dění nejen na Mostecku, ale také v celém Ústeckém kraji. Vyjadřujeme krajní znepokojení nad chováním některých politiků, kteří svým neodpovědným přístupem významně destabilizují zdejší politické prostředí těsně před volbami," uvedly Olga Šrůtová, místopředsedkyně sdružení Čtvrť Ressl, a Jitka Sotová, předsedkyně spolku Zdraví pro Most. Uvedly, že je znepokojují především snahy o zneplatnění kandidatury senátorky Aleny Dernerové. Podle nich ve své dosavadní senátorské funkci prokázala, že je kvalitním kandidátem s reálnými výsledky své práce. "Vždy nám ochotně naslouchala a aktivně pomáhala při řešení našich problémů," dodaly. Věří, že Dernerová bude moci i nadále kandidovat, a že se situace vyřeší v její prospěch. Ve svém prohlášení také vyzvaly ostatní politiky, aby "v zájmu stabilizace zdejšího prostředí podpořili Alenu Dernerovou ve snaze nadále kandidovat do Senátu, neboť co se dnes dotýká paní senátorky, může se zítra dotýkat jich samotných". Další kampaně ČSSD bude podle lídra Jaroslava Foldyny jezdit po městech a obcích v rámci své Retro tour. Sociální demokracie v ní využívá historického autobusu. Krajská kampaň má i svou speciální stránku na facebooku. "Opravdu jsme letos ve velké míře v severních Čechách vsadili na sociální sítě. Pravidelně tam dáváme fotografie z cest a mítinků," řekl ČTK Foldyna. Vrcholem kampaně sociální demokracie bude podle Foldyny velký mítink 6. října v Děčíně, na který má dorazit i předseda strany, premiér Bohuslav Sobotka. Rovněž autobusem, ale červeným dvoupatrovým, objíždí kraj hnutí ProKraj, které vede spory o název s původním PRO!Kraj, jež má v současném zastupitelstvu sedm mandátů z 55. To nakonec zaregistrovalo nové hnutí s názvem Jsme PRO!Kraj. V kampani sází Jsme PRO!Kraj kromě kontaktní kampaně také na facebook. Hnutí podpořil v rámci videa i fotbalista Antonín Panenka. Video v nadnesené formě přirovnává boj o název k dlouholetým sporům o fotbalový klub Bohemians. Hnutí ANO podle krajského manažera Jakuba Komárka také vsadí i v posledním týdnu především na kontaktní kampaň. Krajskou TOP 09 přijede v posledním týdnu podpořit čestný předseda strany Karel Schwarzenberg, s obyvateli Ústí nad Labem zasedne 4. října u piva.



Vítězství v regionu obhajují komunisté, kteří vládnou poslední čtyři roky spolu s ČSSD. Rovněž kandidáti KSČM se chtějí ve finále předvolební kampaně hlavně setkávat s voliči. Krajské volby se konají zároveň s prvním kolem voleb do Senátu 7. a 8. října.





