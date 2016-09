Severočeši.cz se brání proti odvolání svých kandidátů do voleb

Most, Ústecký kraj - Severočeši.cz se brání proti odvolání všech svých kandidátů z krajských voleb v Ústeckém kraji. Pochybil podle nich krajský úřad, který požádali o nápravu. Zástupci hnutí se obrátí ještě dnes i na soud, řekl první místopředseda hnutí Jiří Zelenka. Celou kandidátku do krajských voleb odvolala ve čtvrtek zmocněnkyně, taktéž první místopředsedkyně Hana Jeníčková. Stejný krok učinila i v případě kandidátky na senátorku za Mostecko Aleny Dernerové. Mostecký magistrát zatím nerozhodl.

Jiří Zelenka, první místopředseda hnutí Severočeši.cz na zastupitelstvu v Mostě v roce 2015. Na odvolané kandidátce jsou kromě Zelenky i primátor Mostu Jan Paparega, jeho náměstek Marek Hrvol a bývalý primátor Vlastimil Vozka. Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Třetím nejsilnějším uskupením v krajském zastupitelstvu zmítají spory už přes dva roky, kdy se hnutí rozdělilo na dva tábory. Členy kolem podnikatele Jiřího Zelenky a křídlo z Mostu, ve kterém je například František Ryba nebo někdejší náměstkyně mosteckého primátora Hana Jeníčková. Boj uvnitř hnutí skončil u soudu, který v červenci rozhodl, že valná hromada z roku 2014 je neplatná a všechny úkony, které na ni navazovaly, jsou neplatné. Tím přišel o funkci předsedy poslanec Bronislav Schwarz.

Jeníčková ve čtvrtek na krajském úřadě dala odvolat coby zmocněnkyně všech 55 kandidátů Severočechů, čímž de facto zamezila tomu, aby se hnutí ucházelo o hlasy voličů. „Dne 29.9. 2016 se dostavila JUDr. Jeníčková, jako první místopředsedkyně hnutí na krajský úřad, kde odvolala původního zmocněnce, sebe jmenovala zmocněncem a následně odvolala kandidaturu jednotlivých kandidátů za hnutí Severočeši.cz, tedy jmenovitě," řekl vedoucí tiskového oddělení krajského úřadu Zdeněk Rytíř. Krok je podle úřadu nevratný.

Varování soudem

Zelenka dnes přinesl na krajský úřad právní rozbor, který situaci popisuje a požádal úřad, aby vzal tento krok zpět. „Podle práva, tak jak je zapsaná (jako místopředsedkyně) to mohla udělat (odvolat zmocněnce), ale už se nemohla nominovat (jako zmocněnkyně), protože není psaná na kandidátní listině, která je uzavřená 60 dnů před volbami. Nemohla se napsat. Dle mého názoru krajský úřad pochybil, a protože jde jen o oznámení, tak to může revokovat," řekl Zelenka. Mimo to se Zelenkovo křídlo Severočechů obrátí i na správní soud. „A pokud se to nerozhodne teď, tak se budeme domáhat toho, aby se volby opakovaly," doplnil Zelenka.

Krajský úřad podle Rytíře postupoval správně. „Krajský úřad považuje postup odvolání kandidátů za regulérní a o případných námitkách proti postupu musí rozhodnout soud," řekl Rytíř.

Stejný právní rozbor Zelenka přinesl dnes ráno i na mostecký magistrát. Na tom ve čtvrtek Jeníčková dala odvolat senátorku Alenu Dernerovou, která za Severočechy stejně jako před šesti lety kandiduje jako nezávislá. „Úřad zatím nerozhodl," řekla mluvčí radnice Alena Sedláčková. Pravděpodobné podle ní je, že úřad rozhodne až na začátku příštího týdne.

Právní kroky zvažuje i vůči místopředsedkyni Jeníčkové. „Kroky budou nejen vůči paní Jeníčkové. Vše zváží právník, protože šlo o trestný čin," doplnil Zelenka. Jeníčková odvolání kandidátů zdůvodnila právě červencovým rozsudkem soudu. „Nám matkám a otcům, zakladatelům Severočechů to hnutí ukradli. Ukradl ho pan poslanec Schwarz se svým asistentem Zelenkou. Oni neměli kandidátku ani podávat, protože už to bylo po vyhlášení rozsudku krajského soudu a věděli to," řekla Jeníčková.

Druhé křídlo Severočechů nepodalo samostatnou kandidátku, ale jeho lidé jsou na kandidátce hnutí Nový Sever. Severočeši mají v pětapadesáti­členném krajském zastupitelstvu osm mandátů.