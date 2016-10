Sexuální predátor ulovil přes 150 dívek. Hrozí mu 12 let vězení

Ústí nad Labem - Největší případ kybernetického sexuálního útoku v České republice má podle policie na svědomí Jaroslav Pulpán z Děčína. Ten se od září skrýval na Slovensku, ale ve středu jednadvacetiletého muže zadrželi místní policisté. Pulpán přes sociální sítě sexuálně vydíral přes 150 dívek.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/ Jiří Sejkora

Podle vedoucího oddělení obecné kriminality krajského policejního ředitelství Martina Charváta nyní policie jedná o vydání Pulpána do České republiky.

LOUDIL INTIMNÍ FOTKY

Pulpán se zaměřoval na dívky od 5 do 13 let. Vyvíjel na ně sexuální nátlak. Za pět let, od roku 2009, jich zneužil 153. Po identitě dalších obětí policisté stále pátrají.

Dívky kontaktoval pod smyšlenými identitami a loudil od nich intimní fotografie. Nemusely na nich být ani nahé. Stačilo spodní prádlo.

Pak dívky donutil, aby se před webkamerou sexuálně uspokojovaly. Když odmítly, vyhrožoval, že jejich intimní fotografie zveřejní. Dívky se bály, 82 z nich bylo méně než 15 let.

„I pro vyšetřovatele, kteří již viděli mnoho, byla některá videa a fotografie otřesné," okomentoval Martin Charvát z kriminálky.

Řádění mladíka zastavili až rodiče dívky z Ústí nad Labem. Vydírání dcery přes internet nahlásili koncem roku 2014. Začátkem roku 2015 kriminalisté vtrhli do bytu a Pulpánovi zabavili počítač.

„Pro policisty tím začala velmi úmorná práce," zdůraznil plukovník Charvát.

Oběti Pulpánova řádění byly z celé republiky, některé i ze Slovenska. Podklady policisté vyhodnocovali rok a tři čtvrtě.

„Na případu pracovali dva specialisté. Museli najít a vyslechnout všechny dívky, které obviněný vydíral," podotkl Charvát.

36 TISÍC PROFILŮ NA FACEBOOKU





Na Facebooku měl podle policistů Pulpán řadu profilů. Policisté objevili 36 tisíc stránek. Muž oslovil dva tisíce dívek, z toho 1 300 s ním komunikovalo. Oběti získával i přes komunikátor Skype, přes který napsal 90 tisíc zpráv. Psát si s ním začalo 69 dívek.

Stíhaný mladík je obviněn z pohlavního zneužívání, sexuálního nátlaku, ohrožování výchovy dítěte, zneužití dítěte k výrobě pornografie, z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, z šíření pornografie a také vydírání.

„Muž využíval i jiných prostředků jako třeba Lidé.cz nebo on-line hry pro děti, kde si mohou mladí hráči i chatovat. Sledování jeho útoků bylo o to obtížnější, že některé napadené dívky s ním komunikovaly z jednoho počítače. Došlo i k tomu, že starší dívka musela do kruté pornografické hry zatáhnout i svou sedmiletou sestru, protože to stíhaný muž vyžadoval," uvedl jeden z policejních specialistů, který si nepřál být jmenován.



Sociální sítě jsou nebezpečné svou anonymitou. Mladík z Děčína se vydával za psychologa, gynekologa, policistu, někdy i za dívku koketující s lesbickým zaměřením, která psala, že potřebuje poradit, aby se sama v sobě zorientovala.

Poté, co kriminalisté zjistili, že je muž na Slovensku, vydal děčínský okresní soud evropský zatýkací rozkaz. Policie obviněného zdržela ve středu večer, zdržoval se v Žilině.

NEDOŠLO ANI K JEDNOMU SETKÁNÍ

„Odjel na Slovensko, kde byl naprosto nenápadný, začal tam pracovat. Myslel si, že se před námi ukryl. Naposledy byl viděn v Děčíně 9. září 2016. Když převzal usnesení o zahájení trestního stíhání, zmizel. Zhruba do deseti dnů bude vydán do Česka a děčínský soud bude rozhodovat o jeho vazbě kvůli nebezpečí útěku," uvedl Tomáš Kohout, vedoucí odboru obecné kriminality ústeckého krajského ředitelství.

Pulpán byl prý tichý, málomluvný, velmi obtížně se seznamoval. Na sociálních sítích se z něj ale stal sexuální dravec. Fyzicky se s žádnou svou obětí nesetkal. K jednomu setkání sice mělo dojít, ale dívka nakonec nepřišla.

Před podobnými případy kriminalisté varují. Devadesát procent rodičů totiž vůbec nevědělo, že jejich dceru někdo vydírá. Dívky byly tak vystrašené, že se nesvěřily ani svým kamarádkám nebo sourozencům.

„Rodiče musí kontrolovat, k čemu jejich děti využívají počítače. Je to nutná prevence," zdůraznil Charvát.