Ministr Ludvík odmítl post volebního lídra ČSSD v Praze

Američana Kevina Dahlgrena, který byl odsouzen za čtyři vraždy, převezla vězeňská služba z bohunické věznice v Brně do Valdic. V pondělí to řekl Dahlgrenův obhájce Richard Špíšek. Dahlgren podle pravomocného rozsudku zavraždil čtyři lidi v Brně-Ivanovicích. "Kevina Dahlgrena převezli už někdy minulý týden, dnes jsem se to oficiálně dozvěděl," řekl Špíšek, který tak potvrdil informaci České televize.