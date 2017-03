Sídliště plná chudoby a štěnic volají o pomoc

Most - Most opět nastaví dlaň. Evropská unie má platit boj s bídou.

Drogy, hluk, nepořádek, štěnice, vandalové, stále noví problémoví nájemníci. „Připadám si jako méněcenný tvor, který musí vydržet všechno. To mám jít bydlet na Mars?" zlobí se seniorka Alena Hynešová, když popisuje kdysi nenápadné mostecké sídliště Stovka. Dnes je stejně známé jako Chánov.

Alena žije ve Stovce od roku 1952, ale v posledních letech jí dochází trpělivost. „Už mám vztek," říká. Minulý týden si byla stěžovat na radnici. Ta slibuje, že pomůže i dalším lokalitám, které se staly chudinskými enklávami. Má to stát 92 milionů korun.

Stovka: nejhorší adresa ve městě

Stovka, kde bydlí zhruba tři tisíce lidí a kde se před lety investovaly s pomocí Evropské unie desítky milionů korun do rekonstrukcí domů, veřejných prostranství a do sociální práce, patří v Mostě nadále k nejhorším adresám. Podle odborníků zůstává skupina domů podél tramvajové trati takzvanou deprivovanou lokalitou s vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných a dlužníků. Terénní sociální programy tu téměř neexistují. Na sídlišti je přitom největší mostecká ubytovna - Domino - a třetinu Stovek tvoří Romové.

Lokalita se potýká i s vysokou mírou stěhování obyvatel a domácností v hmotné nouzi a pobírající doplatek na bydlení. „Hodnota těchto problémů trojnásobně převyšuje celkový průměr v celém městě," potvrzuje Prokop Ištvánek z vládní Agentury pro sociální začleňování, která městu pomáhá najít systémové řešení. Neustálý odliv a příliv obyvatel to ale komplikuje. „Proto je pro nás klíčové, abychom migraci snížili tím, že se zaměříme na řešení příčin zjištěných problémů," dodává Ištvánek.

Alena je skeptická. „Je to tu šílené, neskutečný boj. Jako když házíte hrách na zeď. Byl tu i ministr, ale přijel v zimě a nic neviděl," říká.

Strategický plán za 92 milionů

Ministra pro lidská práva Jana Chvojku chce radnice pozvat do Stovky na jaro. „Aby viděl, jak to vypadá, když jsou ulice zaplněné," sdělil primátor Jan Paparega. Patří k zastupitelům, kteří minulý týden schválili Strategický plán sociálního začleňování na období 2017 - 2020. Dokument obsahuje opatření na podporu zaměstnanosti, prevence kriminality a rozšíření terénních programů. Vše má stát 92 milionů, většinu by měla zaplatit Evropská unie. Plán se týká lokalit Stovka, Chánov, M. G. Dobnera, Javorová, K. H. Borovského, Věžové domy, Sedmistovky a také ubytoven a části ulic Chomutovská a Čepirožská. To jsou místa již postižená nebo ohrožená sociálním vyloučením. Před deseti lety byla v Mostě jen tři.

Stovka je podle plánu nejvýznamnější deprivovanou lokalitou ve městě a je v ní vysoký potenciál pro realizaci aktivit komunitního a volnočasového charakteru. Vznikne tam například kontaktní místo pro protidluhové poradenství, kterým má do roku 2020 projít minimálně 300 lidí. Na sídlišti se objeví i noví hlídači.

Sídliště Stovka v MostěSkupina velkých starších cihlových domů (blok č. 95 až 100) s dvory, které stojí v Mostě podél tramvajové trati na třídě Budovatelů. Kvůli podobným sociálním problémům se za Stovku považují i sousední bloky č. 89 až 94.



Počet obyvatel: 2 933 (Most 68 670)

Podíl dětí do 15 let: 27 % (Most 17 %)

Podíl seniorů od 69 let: 5 % (Most 11 %)

Přibližný podíl romských domácností: 33 %

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných: 14 % (Most 5 %)

Procento obyvatel dlužících městu: 16 % (Most 5 %)



Vyšší podíl hůře situovaných obyvatel charakterizoval tuto část města už před rokem 1989, jelikož v době výstavby paneláků měly domy ve Stovce nižší standard bydlení. Situaci zhoršila privatizace domů a nástup nových vlastníků bytů orientovaných na pronájmy rodinám odkázaných na sociální dávky. Ve Stovce působí asistenti prevence kriminality, nízkoprahové zařízení pro mládež a Klub národnostních menšin.