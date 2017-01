Signatáři Charty 77 oslaví její výročí v Lucerně

Praha - Čtyřicáté výročí vzniku Charty 77 si v sobotu připomenou signatáři a další disidenti, kteří sehráli klíčovou roli při její organizaci. Vzpomínkový večer se uskuteční v Mramorovém sále a kavárně pražské Lucerny. Předcházet mu bude celodenní konference nazvaná "Charta vlastníma očima", na které vystoupí například Michael Žantovský, Anna Šabatová či Petr Pithart.

Lucerna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Konferenci moderuje Petruška Šustrová a je rozdělená na bloky, které se zabývají zdroji Charty 77, samizdatem, zahraničím a dějinami. Večerní setkání bude mít neoficiální i oficiální část.

Vystoupí například písničkáři Dáša Vokatá nebo Jaroslav Hutka, projevy pronesou bývalí mluvčí Charty 77 Dana Němcová, Tomáš Hradílek nebo Alexandr Vondra. Recitovat se budou básně Ivana Martina Jirouse.

Prvními mluvčími Charty byli Hájek, Havel a Patočka

Společenství usilující o lidská práva se začalo utvářet při soudním procesu s hudebníky kolem kapely The Plastic People of the Universe. První přípravná schůzka iniciátorů hnutí se konala 10. prosince 1976.

Prvními mluvčími Charty se stali Jiří Hájek, Václav Havel a Jan Patočka. Mezi Vánocemi a Novým rokem své podpisy pod text Charty 77 připojilo 242 signatářů. Do ledna 1990 se k Chartě přihlásilo přes 1800 signatářů a jen 25 z nich svůj podpis veřejně odvolalo.

