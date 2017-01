Sněžení komplikuje dopravu, ve Frýdlantském výběžku vyhlásili kalamitu

Ústí nad Labem - Dopravu v celém Ústeckém kraji ve středu večer komplikuje silné sněžení, místy i ledovka. Kamiony blokují silnici I/15 na Mostecku a I/27 u Žiželic na Lounsku. Podle dispečera správy a údržby silnic je v terénu veškerá technika.

V krajském městě je na pokraji kolapsu hromadná doprava. "Z důvodu velkého spádu sněhu dochází k omezení provozu linek v některých částech města. Problém přetrvává v ulici Rooseveltova, trolejbusové linky jsou v provozu, avšak vlivem nesjízdnosti komunikací dochází ke zpoždění. Z autobusových linek jsou momentálně nedostupné lokality Nová Ves, Kojetice, Olešnice a Ryjice.

Cestujícím se omlouváme za způsobené komplikace a prosíme o trpělivost," uvedl mluvčí ústeckého dopravního podniku Luboš Heřman.

Problémy mají kamiony na silnici číslo 15 u obce Sedlec na Lounsku. Kvůli sněžení a ledovce je nesjízdní silnice číslo 27 mezi Žatcem a Mostem. v kopci u Žiželic uvízly kamiony. "Máme v terénu veškerou techniku. Tam, kde se objevují problémy, ji posíláme i operativně. Posyp zabírá do teplot do minus deseti stupňů Celsia. Zatím ale nemáme žádné uzavírky," sdělil dispečer.

Kolony nákladních aut se také tvoří na pětikilometrovém úseku silnice 9 mezi Jiřetínem pod Jedlovou a Svorem na Českolipsku.

Podle krajské policejní mluvčí Aleny Bartošové v kraji přibývá nehod. "Většinou jde o drobné havárie bez zranění nebo to, že vozidla skončí mimo vozovku. Silnice jsou průběžně ošetřovány, na některých místech ale ještě ošetřeny nebyly. Nabádáme řidiče k maximální opatrnosti," řekla Bartošová.

V kraji začalo hustě sněžit kolem 16:30, například v krajském městě napadlo přes pět centimetrů sněhu. V horských a podhorských oblastech Krušných hor je nadílka nového sněhu ještě mnohem bohatší. "Je to, jako kdyby se protrhla peřina. Sněžit začalo před čtvrtou hodinou a sníh padá pořád. Vypadá to, že snad nikdy nepřestane," ulevil si krátce před devátou hodinou večer Kristán Hess z Proboštova na Teplicku.

V Karlovarském kraji sněží na umrzlé silnice,kamiony mají problém

V Karlovarském kraji od dnešního odpoledne opět sněží. Na namrzlých silnicích může nový sníh klouzat, varují řidiče silničáři. Například na silnici číslo 13 na Chomutov mají v kopcích problémy kamiony, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic.

Na této silnici některá osobní auta raději před střetem se stojícími kamiony sjela do příkopu, upozorňuje server dopravniinfo.cz.

Nejvyšší stupeň varování silničářů platí pro celý Karlovarský kraj. Sněžení, kluzké vozovky a možnost vzniku námrazy, ledovky a náledí může komplikovat situaci na silnicích v celém kraji. Sníh na silnicích nižších tříd zůstává. Kolem 19:30 bylo od minus tří do minus šesti stupňů.

Podle předpovědi meteorologů by se mělo mírně oteplovat a srážky by se mohly postupně měnit na smíšené nebo i dešťové. To by mohlo na namrzlých vozovkách způsobit ledovku v noci a ve čtvrtek po ránu.

Silničáři vyhlásili kalamitní stav ve Frýdlantském výběžku

Silničáři dnes večer vyhlásili s okamžitou platností kalamitní stav pro Frýdlantským výběžek v Libereckém kraji. Kvůli sněžení a větru, které vytváří bílou tmu, sněhové jazyky a závěje, nelze udržet sjízdnost silnic, řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic na starost.

"Soustředíme se jen na vybrané komunikace, aby bylo udrženo základní dopravní spojení," řekl Šén. "Nedoporučuji vůbec vyjíždět v této a do této oblasti," dodal. Vyhlášení kalamitního stavu potrvá minimálně do čtvrtečního rána, uvedl.

Pro veškerou dopravu je zcela neprůjezdná i silnice první třídy 13 z Mníšku přes Albrechtický kopec do Frýdlantu a dále do Polska. Podle Šéna se silničáři snaží udržet alespoň sjízdnost na silnici III. třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy a na silnici 291 z Frýdlantu na Nové Město pod Smrkem.

"Máme tam nasazený šípový pluh a pojede tam i fréza. Budeme dělat všechno pro to, abychom zajistili průjezdné aspoň tyto páteřní komunikace vedoucí Frýdlantskem," dodal.

Takřka nesjízdné jsou ve Frýdlantském výběžku i silnice v Hejnicích. Radnice vyhlásila kalamitní stav i pro vozovky ve městě. "Naše prostředky se snaží udržet nějak sjízdné hlavní tahy, ale okamžitě po průjezdu se komunikace opět silně zafoukává," uvedl starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

"Tímto padají veškeré vyhlášené termíny na snížení následků sněžení na komunikacích a budeme čekat, že přestane foukat, abychom mohli město nějak zprůjezdnit," dodal. Také Demčák motoristům doporučuje, aby nevyjížděli, pokud je to možné.

Vyhlášení kalamitního stavu znamená, že silničáři nejsou v časových lhůtách schopni zajistit sjízdnost na jednotlivých komunikacích podle plánu zimní údržby. "Mohli bychom si najmout další síly, ale bohužel nemělo by to žádný smysl. To bychom s těmi stroji jezdili tam a zpátky a stejně by to nepomohlo. Musíme to nechat vysněžit a pak se to musí uklidit," dodal. V kraji vydatně sněží, za hodinu místy připadlo i více než pět centimetrů sněhu.

V ostatních částech Libereckého kraje jsou silnice zatím s obtížemi sjízdné. "Mnoho úseků je zavátých, podle posledních informací stojí kamiony také na obchvatu mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou," uvedl před 20:00 na facebooku hejtman Martin Půta.

Problémy jsou i na silnici 35 mezi Libercem a Turnovem. Podle informací od řidičů tam dopravu komplikují stojící kamiony. Pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů je uzavřena silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova na Semilsku, která vede dál do Polska.

