Silnice a chodníky mohou odpoledne kvůli náledí klouzat

Praha - Silnice a chodníky mohou dnes odpoledne a večer klouzat. Pozor na náledí by si měli dát lidé zejména v místech, kde se drží sníh. Do Česka proudí studený vzduch od severu a venkovní teplota začne dnes v pozdních odpoledních hodinách klesat pod bod mrazu. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav.

Ilustrační fotoFoto: Z archivu Deníku

Řidiči a chodci mají být obezřetní zejména v krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Vysočina, Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském. Silný vítr, který Česko zasáhl zejména v noci na dnešek, podle ČHMÚ postupně slábne. Na horách na severu a severovýchodě Česka se mohou dnes během dne ještě tvořit sněhové jazyky.

Autor: ČTK