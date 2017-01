Silnice přes Oldřichovské sedlo je pro kamiony uzavřená

Liberec - V Libereckém kraji sněží, silničáři dnes před polednem uzavřeli pro nákladní vozy nad 3,5 tuny silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu na Liberecku. Komunikace se tam nesolí a při sněžení ve stoupání často nákladní auta uvíznou a cestu zablokují. ČTK to sdělil Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic v Libereckém kraji na starost.

UMÍSTĚNÍ zákazové cedule do zatáčky u mostu není podle starosty Hejnic nejvhodnější. Foto: Deník

V celém kraji sněží, i na hlavních tazích leží zbytky rozbředlého sněhu, a motoristé by proto měli být velmi opatrní. Všechny ostatní silnice jsou zatím průjezdné, včetně problematických komunikací prvních tříd číslo 10 na Harrachov a 13 na Frýdlant, které se také při intenzivnějším sněžení pro kamiony uzavírají. Jako alternativní trasu do Polska pro nákladní vozidla doporučují silničáři cestu přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou po silnici I/35.

"Zatím jsou ale obě silnice průjezdné, vzhledem k předpovědi počasí však předpokládáme, že silnici 10 na Harrachov a hraniční přechod do Polska budeme muset v úterý ráno pro kamiony uzavřít," řekl Šén. Nevyloučil, že v úterý bude pro nákladní dopravu uzavřena i druhá cesta do Polska po silnici 13 přes Frýdlant a Habartice. "Meteorologové čekají, že by mohlo napadnout až 25 centimetrů sněhu," dodal Šén.

V Libereckém kraji se dopoledne zatáhlo a sněží. Teploty se drží pod bodem mrazu, v horách klesají až k minus čtyřem. Nejvíc by mělo podle meteorologů sněžit na horách. V dalších dnech má sněžení pokračovat, v úterý odpoledne se navíc má přidat i vítr, který bude komplikovat údržbu komunikací a vytvářet sněhové jazyky a závěje.

