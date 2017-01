Silnice v Česku jsou i dnes navzdory novému sněhu sjízdné

Praha - Silnice v Česku jsou od dnešního rána i navzdory novému sněhu a sněhovým jazykům většinou sjízdné. Silničáři také odvolali kalamitní stav ve Frýdlantském výběžku, vyhlášený kvůli silnému sněžení ve středu. Sníh si ale vyžádal několik nehod, včetně havárie autobusu na Vysočině. Ve středních Čechách při nehodě autobusu zemřela žena, ale zda i tato havárie souvisela s počasím, policie zatím neuvedla.

Český hydrometeorologický ústav oznámil, že od středečního večera až do dnešního rána či poledne bude v celé republice padat sníh a mohou se tvořit sněhové jazyky. Pro kraje v Čechách také platí až do dnešních 10:00 varování před ledovkou. V některých krajích v noci na dnešek skutečně připadlo podle silničářů až 15 centimetrů nového sněhu, ale cesty jsou s opatrností sjízdné.

Problémy se objevily třeba na Vysočině, kde napadlo až 15 centimetrů a tvoří se sněhové jazyky. V kopcích v kraji mají potíže kamiony a na Žďársku se jeden člověk lehce zranil při nehodě autobusu. Ráno také narazil mezi Středokluky a Kněževsí autobus do stromu, jedna žena při nehodě zemřela a několik dalších bylo lehce zraněno. Podle policie byla silnice v místě nehody namrzlá a klouzala, policisté ale nechtěli spekulovat, zda právě stav vozovky byl příčinou havárie.

Čtěte také: Žena nepřežila náraz autobusu do stromu

I v Olomouckém kraji připadlo v nejvyšších polohách Šumperska 15 centimetrů sněhu. Řidiči si v regionu musejí dávat pozor hlavně na sněhovou kaši. V Ústeckém kraji varovali silničáři před ledovkou na Mostecku na trase od Loun k Chomutovu po hranice s Německem. U Hory Sv. Šebestiána dva kamiony sjely do příkopu a v krajském městě měly problémy s vyjetím do kopců trolejbusy. Pravidelný provoz linek byl ale od rána podle ústeckého Dopravního podniku obnoven. Od rána měly značné problémy rovněž trolejbusy v Brně na Vinohradech a tramvaje v centru města. Linky nabíraly zpoždění.

Již ve středu večer vyhlásili silničáři kvůli sněžení a větru kalamitní stav pro Frýdlantský výběžek v Libereckém kraji. Dnes ráno ale kalamitní stav odvolali, všechny krajské silnice ve výběžku byly podle silničářů od 05:00 sjízdné. Od 07:30 je sjízdná pro nákladní dopravu i silnice 13 z Mníšku, která vede přes Frýdlant do Polska. Pro nákladní auta je však nadále uzavřená další cesta do Polska - silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova.

Čtěte také: Sněžení komplikuje dopravu, ve Frýdlantském výběžku vyhlásili kalamitu