Silný déšť může na západě Čech zvednout hladiny některých toků

Praha - Čeští vojáci budou při plánovaném cvičení v Pobaltí na začátku příštího roku působit tři měsíce v Litvě. Do země pojede asi 150 vojáků, sdělil ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Na společném ročním cvičení se domluvily pobaltské země a státy visegrádské čtyřky kvůli obavám z Ruska. Do budování aliančních mnohonárodních praporů, které NATO pošle do Polska a Pobaltí, se zatím čeští vojáci z kapacitních důvodů nezapojí. Ministerstvo zvažuje, zda by mohlo českou jednotkou přispět po roce 2017, dodal mluvčí ministerstva obrany Petr Medek.