Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Silný vítr ve vrcholových partiích Krkonoš dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Spodní úsek z Pece pod Sněžkou do mezistanice na Růžové hoře zůstal v provozu. ČTK to dnes zjistila na webu lanovky. Provoz lanovky na Sněžku je možný do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Na hřebeny Krkonoš se dnes turisté o tomto víkendu také mohou dostat lanovkou ze Špindlerova Mlýna na Medvědín a kabinovou lanovkou z Janských Lázní na Černou horu.

Lanovka na Sněžku od pondělí 31. října prochází pravidelnou podzimní údržbou a ve všední dny nejezdí. Odstávka je naplánovaná do 9. prosince, do té doby bude lanovka v provozu jen o víkendech a 17. a 18. listopadu. Lanovka na Medvědín má technologickou odstávku naplánovanou od 7. do 10. listopadu, pak pojede až do 20 listopadu. Kabinková lanovka na Černou horu bude v listopadu kromě nynějšího víkendu v provozu také od pátku do neděle 11. až 13. listopadu a ve dnech 17. až 20. listopadu. Na hřebenech Krkonoš bylo dnes ráno zataženo a teplota se pohybovala těsně pod bodem mrazu, na Sněžce byly minus čtyři stupně Celsia. Po sněžení ze středy na čtvrtek na hřebenech leží několikacentimetrová vrstva sněhu.

Autor: ČTK