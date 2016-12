Silný vítr zastavil kabinovou lanovku na Ještěd

Liberec - Silný nárazový vítr zastavil dnes odpoledne provoz kabinové lanovky na vrchol Ještědu v Liberci. Rychlost nahoře na budově přesahovala v nárazech sto kilometrů v hodině, shodilo to hromosvod. Sílu větru po cestě nahoru ale není možné změřit, řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Největší problémy jsou podle něj kolem podpěry lan na trase lanovky.

Lanovka na Ještěd. Ilustrační foto.Foto: Deník / Petr Šimr

"Před budovou nám téměř nefouká, dál na trati se nám to ale rozhoupe a my se nemůžeme v podstatě trefit kolem podpěry a do vjezdu. Jsou to náhlé nárazy větru, které jsou nebezpečné," vysvětlil problémy Štěpán. Lanovka už podle něj dnes jezdit nebude. "Stejně jsme dnes nahoru vyvezli jen pár turistů," dodal přednosta.

Silný nárazový vítr nepůsobil dnes problémy jen kabinové lanovce na Ještěd. Zastavit museli i sedačkovou lanovku v zimním středisku na Tanvaldském Špičáku. Hasiči v souvislosti s větrem řešili osm událostí. "V České Lípě strhl vítr část střechy výrobního závodu, pár metrů bylo třeba sundat a střechu zabezpečit," řekl operační důstojník Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Vítr také vyvrátil několik stromů. "Nebylo to ale nic mimořádného, stalo se to většinou na místních komunikacích," řekl operační důstojník. Spadlý strom ale omezil i provoz na frekventované silnici 13 u Okrouhlé na Českolipsku. Na silnici I/35 z Liberce na Turnov u Jeřmanic zase vítr shodil dopravní značení. "Bylo to na sjezdu ze silnice a podařilo se to rychle odstranit, takže to ani žádné dopravní komplikace nezpůsobilo," dodal.

Lanovka na Ještěd stojí letos kvůli větru častěji než v jiných letech. Mimo provoz byla několik dní v říjnu i v listopadu. Vítr ji naposledy zastavil 2. prosince, i tehdy jeho rychlost v nárazech přesahovala sto kilometrů. V únoru ale na Ještědu naměřili dokonce nárazy o rychlosti 130 km/h. Problémem je hlavně boční vítr, který kabiny na lanech rozhoupává. "Provoz je v takovém případě povolen do rychlosti větru 16 metrů za sekundu (58 km/h)," dodal Štěpán.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je v provozu už více než 80 let, loni na vrchol vyvezla 291.070 lidí. Je to nejvíce za posledních osm let. Lanovku vybudovala na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Její stavba začala 15. června 1932 a do provozu byla dráha uvedena 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována.