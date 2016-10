Silný vítr znovu zastavil kabinovou lanovku na Ještěd v Liberci

Liberec - Silný vítr znovu zastavil provoz kabinové lanovky na vrchol Ještědu v Liberci. Rychlost větru na horní stanici přesahuje v nárazech 86 kilometrů v hodině, přípustných je 58 km/h. Dnes to řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Kdy bude možné lanovku rozjet, nedokázal odhadnout, silný vítr má vát celý den.

Ještěd - letecky.Foto: mapy.cz

Lanovka na Ještěd už v tomto týdnu stála. V úterý tam rychlost větru přesahovala i sto kilometrů v hodině a lanovka po většinu dne nejezdila. V únoru tam ale naměřili vítr o rychlosti 130 km/h. "I ve středu jsme museli kvůli větru odpoledne lanovku zastavit, dnes se rychlost větru pohybuje od 14 do 24 metrů za sekundu (50 až 86 km/h)," řekl Štěpán. Fouká boční vítr, který kabiny na lanech rozhoupává. "Provoz je v takovém případě povolen do rychlosti větru 16 metrů za sekundu (58 km/h)," dodal.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je v provozu už více než 80 let, loni na vrchol vyvezla 291.070 lidí. Je to nejvíce za posledních osm let. Lanovku vybudovala na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Její stavba začala 15. června 1932 a do provozu byla dráha uvedena 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována.