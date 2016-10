Širší vedení TOP 09 podpořilo Kalouska v předsednické funkci

Praha - Širší vedení TOP 09, výkonný výbor, ve čtvrtek podpořil setrvání Miroslava Kalouska ve funkci předsedy strany. Výbor ve čtvrtek řešil neúspěch strany ve volbách. Kalousek na následné tiskové konferenci řekl, že na základě drtivě většinového názoru svých nejbližších kolegů z krajských výborů i celostátního výboru setrvává ve svém rozhodnutí zůstat v čele TOP 09 a vést ji do voleb do Poslanecké sněmovny.

Tisková konference Top 09 po jednání výkonného výboru.Foto: ČTK/ Michal Krumphanzl

"Ten názor, který podporoval mé rozhodnutí setrvat ve funkci, byl tříčvrtinový z přítomných," řekl Kalousek. Podle něj nešlo o žádné hlasování, od svých spolustraníků chtěl zpětnou vazbu.

TOP představí vizi ČR 2030

"Bylo nás tam několik desítek a tři čtvrtiny přítomných byly toho pevného názoru, že mám setrvat ve funkci," dodal.. Kalousek po volbách rezignovat odmítl. Už v reakci na výsledky krajských voleb a prvního kola senátních voleb řekl, že se funkce předsedy vzdát nehodlá. Výsledek později označil za prohru.

Kalousek také řekl, že TOP 09 se rozhodla urychlit práce na materiálu, který chce v lednu představit jako Vizi České republiky 2030. Dosavadní politiky podle něj reagují na rychle se měnící podmínky v současném světě, například bezpečnostní nebo sociální, se zpožděním jen jako na podněty.

Topka získala dva senátory

"TOP 09 se tomu rozhodla předejít a chce definovat model soudržné a fungující společnosti v roce 2030, na kterou potom naváže náš volební program na léta 2017 až 2021 jako na naplnění první třetiny této vize," popsal. Výbor také rozhodl o změnách v managementu volebních kampaní a PR podpory.

TOP 09 obhájila 19 mandátů v krajských zastupitelstvech, i když tentokrát kandidovala bez hnutí Starostové a nezávislí. Společně se STAN nakonec získala dva senátory - Jiřího Růžičku v Praze 6 a Tomáše Czernina v Jičíně. Další zvolené senátory Jana Horníka v Karlových Varech, Petra Holečka v Mělníku a Zdeňka Nytru v Ostravě podporovala TOP 09 společně s dalšími subjekty.

Vyloučení zastupitelů

Strana TOP 09 zahájila proces vyloučení třech svých středočeských zastupitelů, kteří se přes nesouhlas krajského vedení přidali k nové krajské koalici s ANO, STAN a ODS. Po dnešním jednání výkonného výboru TOP 09 to na tiskové konferenci oznámil předseda strany Miroslav Kalousek. Hrozba vyloučení se týká Daniela Marka, Milana Schweigstilla a Michaely Vojtové. Markovi vadí, že na dnešní jednání nebyl pozván, aby mohl vše vysvětlit. Věří, že z TOP 09 nakonec vyloučen nebude.

Kalousek připomněl, že krajský výbor rozhodl, že do krajské koalice strana nevstoupí. "Po tomto rozhodnutí, pokud by kterýkoli člen strany se zachoval jinak, stal se přeběhlíkem. Zásadním způsobem porušil stanovy a zradil především své voliče, protože členové konzervativní strany neporušují pravidla a nezrazují své voliče. Takže vzhledem k zásadnímu porušení stanov byl přesně podle těchto stanov zahájen proces vyloučení," prohlásil. Postup při vyloučení definují stanovy strany a konečné slovo bude mít opět výkonný výbor, dodal.

Středočeský krajský zastupitel Marek už dříve odmítl výzvu, aby se vzdal mandátu. Před několika dny uvedl, že se necítí jako přeběhlík. Stejný postoj podle něj zaujímají i Schweigstill a Vojtová. Po dnešním jednání výkonného výboru Marek ČTK řekl, že se mu zdá nestandardní, aby dostala prostor jen jedna strana. Poukázal na to, že on ani Vojtová nedostali na jednání pozvánku, zatímco lídr Petr Tiso a dvojka na kandidátce Jan Jakob ano. Třetí "rebelující" zastupitel Schweigstill je členem výboru, takže se jednání mohl zúčastnit.

"Pořád ještě pevně věřím, že k našemu vyloučení nakonec nedojde, že dokážeme zasednout ke společnému stolu a ve finále zvítězí zdravý rozum," prohlásil Marek. Usnesení výkonného výboru by nyní mělo být doručeno místním organizacím, jež mají 30 dnů na vyjádření, které by pak mělo být zasláno zpátky výkonnému výboru. Další zasedání širšího vedení TOP 09 bylo podle Marka předběžně stanoveno na 15. prosince, kdy by se mělo o případném vyloučení rozhodnout.

Pokud budou Marek, Vojtová a Schweigstill vyloučeni, stanou se nejspíš nezařazenými krajskými zastupiteli. "Zatím si to ale nechci nijak představovat, protože jsem v TOP 09 úplně od začátku," uzavřel Marek.

TOP 09 minulý týden ve středních Čechách ukončila jednání o nové krajské koalici, důvodem bylo podle lídra Tisa rozšíření původního tříčlenného uspořádání o ODS a nominace Jaroslavy Jermanové z hnutí ANO na hejtmanku. Tři z pěti zastupitelů TOP 09 navzdory rozhodnutí krajského výboru ve vyjednávání pokračovali. Podle dřívějšího vyjádření předsedkyně středočeské TOP 09 Heleny Langšádlové se zachovali jako přeběhlíci a měli by se mandátů krajských zastupitelů vzdát.

