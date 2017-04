Sitta je šéfem přejmenovaného Neographu, rozhodl předběžně soud

Maminky, které chtějí od raného věku dítěte pracovat, dávat potomka do jeslí či mateřinek a nepřijít přitom o rodičovskou, mají smůlu. V novele zákona o státní sociální podpoře totiž zůstal stávající limit 46 hodin měsíčně, kdy může být dítě do dvou let v předškolním zařízení. Pokud rodič hodinovou dotaci překročí, ztratí nárok na rodičovskou.