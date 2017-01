Sjednocení péče o dítě? Vláda šanci promarnila, připustila Marksová

Praha - Současná vláda promarnila příležitost na sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jeden resort. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) to dnes připustila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Všechna tři příslušná ministerstva, mezi které se v současnosti péče o děti dělí, mají přitom pod sebou právě zástupci sociální demokracie.

Jde o ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), zdravotnictví a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo práce má do léta předložit návrh na sjednocení péče, reálná změna již však do konce mandátu současné Poslanecké sněmovny nenastane, reagovala na kritiku bývalého ředitele odboru rodiny na MPSV Miloslava Macely ministryně.

"Svým způsobem ano, já s ním souhlasím, bohužel," řekla Marksová. Podle ní jde stále mnohem více peněz do systému ústavní péče než do prevence, aby děti například do pěstounských rodin na přechodnou dobu vůbec nemusely. To je chyba, myslí si ministryně. Sjednocení problematiky pod jeden resort by podle ní mohlo pomoci k jasnějšímu přerozdělování peněz.

Podle návrhu, který vláda na podzim loňského roku podpořila, by se děti do domovů a jiných zařízení měly dostávat jen ve výjimečných případech. Postarat by se o ně měla díky pomoci a službám vlastní nebo náhradní rodina. Zákaz by měl začít platit postupně. Nejdřív by se týkal dětí do roku, později do tří let a nakonec do sedmi let. Prosadit se měl ale maximálně do šesti let od začátku platnosti normy.

ČR dlouhodobě sklízí kritiku domácích expertů i mezinárodních institucí za vysoký počet dětí v ústavech. Podle vedení asociace Dítě a rodina je Česko poslední zemí v Evropě, v níž je možné do dětských domovů posílat děti do tří let. V roce 2012 tehdejší vláda schválila strategii péče o ohrožené děti. Podle tohoto dokumentu se děti do tří let neměly do ústavů posílat už od roku 2014 a děti do sedmi let od loňska.

V posledních letech vzrostl v ČR počet dětí v pěstounské péči. Na konci roku 2015 jich v rukou pěstounů bylo téměř 14.000, zatímco v roce 2010 to bylo 9662 dětí. Počet dětí v dětských domovech naopak mírně klesá, v roce 2015 jich bylo 4260, tedy méně než třetina dětí umístěných u pěstounů. Počty dětí v kojeneckých ústavech také dlouhodobě klesají, předloni šlo o 1174 dětí.