Sjezd lidovců vyzval vedení, ať se snaží změnit volební zákony

Sjezd KDU-ČSL dnes vyzval vedení strany, aby usilovalo o změnu volebních zákonů. Podle delegátů by se měly snížit hranice pro vstup do Sněmovny pro volební koalice. Už v sobotu se lidovci dohodli na vzniku volební koalice s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Delegáti dnes také rozhodli, že by se KDU-ČSL měla v příštích letech zaměřit na zvýšení výdajů na obranu nebo na zpřehlednění legislativy.

Podle přijatého usnesení by se vedení KDU-ČSL mělo snažit změnit volební zákony tak, aby koalice dvou stran potřebovala pro vstup do Sněmovny překročit sedmiprocentní práh, koalice tří a více stran devítiprocentní práh. Nyní potřebuje volební koalice získat pět procent hlasů za každou stranu, která se do ní zapojí. Lidovci se starosty tak budou na podzim pro vstup do Sněmovny potřebovat deset procent hlasů. Jedné straně stačí překonat pětiprocentní hranici, a to i v případě, že jsou na její kandidátce zařazeni zástupci jiného subjektu.

Sjezd také vedení KDU-ČSL vyzval k tomu, aby se zasadilo o změnu systému přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty. Současnou d'Hondtovu metodu by podle nich měl nahradit čistě poměrný systém. Lidovečtí představitelé už dříve říkali, že současný systém přepočtu pomáhá silnějším stranám na úkor těch slabších.

Delegáti neurčili lidovcům žádný termín, dokdy by se měli o změnu volebního zákona zasadit. Není jasné, zda by změna mohla ovlivnit ještě volby do Sněmovny, které se uskuteční letos v říjnu.

Delegáti se také vyslovili pro zvýšení výdajů na obranu. Jan Šafařík z komise lidovců pro obranu na sjezdu zdůraznil, že bezpečnostní situace v Evropě i ve světě je vážná, a proto je v zájmu Česka zajistit jednotu v Severoatlantické alianci. Proto by se podle delegátů strana měla zasadit, aby české obranné výdaje dosáhly dvou procent HDP, jak NATO vyžaduje. Výdaje by přitom měly jít do růstu bojových schopností české armády.

V souvislosti s bezpečnostními hrozbami schválil sjezd i usnesení, že by KDU-ČSL měla usilovat o spolupráci zemí Evropské unie při ochraně vnějších hranic. Zároveň zaznělo odmítnutí kvót pro rozdělování uprchlíků mezi členské země unie.

Zuzana Roithová zvolená do celostátního výboru KDU-ČSL prosadila usnesení, aby se lidovci zasazovali o zavedení dobrovolného zdravotního pojištění. "Aby si občané mohli legálně připlatit za rozdíl mezi zdravotní péčí, která přesahuje rozsah péče veřejného zdravotního pojištění," řekla.

Roithová také vyzvala k úsilí zvýšit prestiž lékařů a sester a zajistit jejich dostatečný počet v českém zdravotnictví. Zároveň by se podle ní měl zvyšovat podíl zdravotnictví na českém HDP.

Místopředseda strany Daniel Herman na sjezdu uspěl s výzvou ke zjednodušení legislativy, které by zajistilo přehlednější právní řád a snížilo byrokratickou zátěž pro občany i firmy způsobovanou častými novelizacemi. Lidovci by podle něj také měli vyzývat představitele státu, aby dbali ústavních zákonů a ústavních zvyklostí.

Na sjezdu naopak neprošel návrh usnesení, aby se lidovci zasadili o vstup Česka do eurozóny k 1. lednu 2020.