Ve skanzenu nahlížejí babičkám pod sukně

/FOTO/ – Jaké spodní prádlo se nosilo před sto lety? V chalupě ve Staré Vsi budete koukat!

Kombiné, nedbalky s „padacím mostem“ v zadních partiích i úctyhodně veliké „bombarďáky“ ušité z nebesky modré látky. Ve skanzenu ve Staré Vsi se chlubí výstavou spodního prádla, které nosívaly ženy před sto lety.

Skanzen k němu přišel šťastnou náhodou. „Zavolala nám paní z Chomutovska, která nejspíš dělala pořádek ve věcech a říkala, že má pro nás prádlo ještě po mamince,“ přiblížila správkyně skanzenu Hana Zvalová. Nakonec přidala i vyšívané spodničky z bílého plátna, které měla ještě po babičce, a tento poklad přivezla do Staré Vsi. „To je na tom to nejkrásnější, že prádlo někdo nosil,“ těší správkyni autentičnost daru.

Košulaté gatě

V chalupě ve Staré Vsi se teď skví čtrnáct kousků prádla vystavených na galerijních stojanech a rozložených na posteli a truhle. Pozornost přitahuje především sladce růžové kombiné, které tvoří jediný díl i s kalhotkami. „Na Moravě se tomu říkávalo ´košulaté gatě´, my tomu dnes říkáme body,“ směje se Zvalová. Zvědavost probouzí také speciálně šité bělostné nedbalky s prakticky vymyšleným zapínám vzadu a bombarďáky. „Správně se nazývají kalhotky s prodlouženou nohavičkou,“ doplnila správkyně.

Ve dvacátých a třicátých letech minulého století si ženy mohly nechat ušít spodní prádlo u švadlen, řada jich si ho ale uměla spíchnout sama a k tomu je s oblibou doplňovala komplikovanými ozdobami, výšivkami a krajkami. Výsledkem jsou originální kousky.

Ty ve skanzenu Stará Ves budou na očích až do Velikonoc, a to každodenně od 8 do 15 hodin. Návštěvníci se tam dostanou díky vstupence do chomutovského zooparku, pod který skanzen patří.

