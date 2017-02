Ski areál Razula láká na sobotní lyžování se zabíjačkou a nedělní závod

Velké Karlovice – I přes mírnou oblevu lyžařská sezóna ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích stále naplno pokračuje. Sjezdovky Razula a Horal jsou v provozu a leží na nich dostatek sněhu. Dočasně mimo provoz je pouze snowtubing.

V pátek 24. února bude hlavní sjezdovka Razula v provozu jen do 14 hodin místo obvyklých 16 hodin. Pro lyžaře proto bude v pátek připravena sleva 50% na celodenní skipasy a také sleva na tří a čtyřhodinové skipasy do výše 30% dle času zakoupení. Večerní lyžování se bude konat již ve standardním čase 18.30 až 21 hodin.

Sobotní den si mohou lyžaři zpříjemnit gurmánským zážitkem v Gril srubu Razula, kde se budou konat Zabíjačkové hody od řezníka Ludi. V nabídce budou klobásy, jitrnice, tlačenka, bílá zabíjačková polévka, prejt se zelím a bramborem, ovarové pochoutky a další dobroty, to vše od 9 do 16 hodin nebo do vyprodání. V březnu jsou naplánovány ještě další dva víkendy se zabíjačkovými pochoutkami přímo u sjezdovky a to 12. a 18. března

V neděli 26. února se bude konat další dětský závod O pohár strašidýlka Razuláka na sjezdovce Horal. Malí závodníci se mohou registrovat do 12 hodin, start je ve 13 hodin. Děti závodí ve třech věkových kategoriích.

Ski areál Razula také lyžařům nabízí další akce a bonusy, například kousek čerstvého frgálu a šálek kávy nebo čaje v Gril srubu Razula k rannímu a celodennímu skipasu.

Ve všední dny mohou lyžaři využít akci Lyžuj a plav, kdy k celodennímu nebo večernímu skipasu Razula obdrží hodinový vstup zdarma do termálních bazénů relaxačního centra Wellness Horal.

www.razula.cz