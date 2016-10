Skiareály před letošní zimou investovaly výrazně méně než loni

Praha - Tuzemské lyžařské areály investovaly před letošní zimou podstatně méně než loni. Zatímco před loňskou zimou daly do své modernizace či nových lanovek 1,1 miliardy korun, letos jsou to dohromady nízké stovky milionů. Peníze šly spíše na posílení umělého zasněžování, do nákupu roleb na úpravu sjezdovek či do vylepšení služeb pro lyžaře. Například ve Špindlerově Mlýně letos vynaložili na modernizaci polovinu toho co loni. Menší střediska na investice po minulých málo chladných zimách často nemají peníze.

Základní ceny jednodenních skipasů se ve většině středisek nemění. Ve Špindlerově Mlýně jízdenka v hlavní sezoně zdraží na 890 korun z loňských 850 korun, tedy o 4,7 procenta. V rokytnickém skiareálu Horní Domky cena denní permanentky stoupne o 30 korun na 650 Kč, pro mládež a seniory naopak klesne. Levněji si mohou lidé zalyžovat také v Klínech na Mostecku, celodenní skipas pro dospělého tam bude stát 440 korun. Na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách zdraží základní celodenní jízdné o deset korun na 550 Kč. Letos největší investici téměř 100 milionů korun zaplatilo největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn. Peníze podle ředitele skiareálu Čeňka Jílka mířily zejména do vybudování zasněžování na Medvědíně. SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou před zimou investoval víc než 40 milionů korun. Použil je na výstavbu nových výukových lokalit, lyžařské školy, lyžařského servisu a půjčoven. "Nově jsme pojízdnými koberci a dětskými vleky dovybavili čtyři dětské parky v areálech Černá hora a Pec pod Sněžkou," uvedl ředitel střediska Petr Hynek. V Harrachově investovali zhruba tři miliony korun do zlepšení zasněžování a úprav sjezdovek. O milion víc dal mimo jiné do nákupu rolby skiareál ve Vítkovicích, zasněžování, lyžařskou školu a dětský park zmodernizovali za čtyři miliony v Pasekách nad Jizerou. Benecko investovalo do zasněžování asi dva miliony korun. V Orlických horách středisko Říčky pořídilo za asi 11 milionů korun hlavně novou rolbu a posílilo systém zasněžování o další čerpadlo a sněžná děla. Ski Bižu dala na vylepšení svých tří středisek v Jizerských horách včetně největšího na Tanvaldském Špičáku skoro sedm milionů korun. Ještě asi o milion víc vydal areál na Ještědu v Liberci. "Modernizovali jsme odbavovací systém a zautomatizovali systém zasněžování. Mělo by to zrychlit proces jeho spuštění," uvedl ředitel areálu Jan Svatoš. Na Šumavě desítky milionů korun investovali majitelé areálu v Lipně nad Vltavou do technologického zázemí i zábavních prvků pro lyžaře. V rodinném areálu na Kvildě na modernizaci vleků a zasněžovacího systému vynaložili zhruba půl milionu korun. Na Zadově se připravují na investiční akce za 60 milionů korun, které areál čekají v následujících letech. Proto před letošní lyžařskou sezonou investovali do atrakcí minimum. Další šumavská střediska Špičák a Nad Nádražím utratila desítky milionů korun už v minulých letech, proto se stejně jako Kvilda nyní soustřeďují hlavně na posílení zasněžování. V Krušných horách na Klínovci letos začala první etapa dlouhodobého plánu rozšiřování sjezdovek na severní straně areálu. Na Plešivci se soutěživí lyžaři dočkají měřeného slalomu, na Bublavě vedle posílení zasněžování začali s přípravou stavby nové lanovky. V Klínech na Mostecku provozovatelé letos postavili čistírnu odpadních vod a zlepšili zasněžování a osvětlení pro večerní lyžování. Telnice se letos zaměří na zvýšení počtu návštěvníků, na investice nezbývají prostředky, protože areál splácí lanovku. Podobně lyžařské areály ve Zlínském kraji investovaly před letošní sezonou většinou jen do drobných úprav. Po minulé zimě s nedostatkem sněhu jim chybějí peníze. Z horských středisek v Moravskoslezském kraji investovalo letos nejvíc beskydské Ski Bílá, které do prodloužení jedné ze sjezdovek, zasněžovacího systému a stroje na úpravu svahu dalo 12 až 13 milionů korun. Jedno z nejmodernějších středisek v Jeseníkách v Koutech na Šumpersku investovalo podle zástupce areálu Petra Marka v řádu milionů korun. "Doplnili jsme zasněžovací techniku, udělali terénní úpravy a nakoupili jsme novou rolbu," řekl. Na Ramzové mohou lyžaři využít zmodernizovanou restauraci. Z areálů v údolí Karlova a Malé Morávky na Bruntálsku například Kopřivná vylepšuje noční osvětlení, rozšířila svah a chystá vlastní lyžařskou školu. Provozovatelé sjezdovek na Vysočině se do větších investic kvůli slabým tržbám z minulých zim většinou pouštět nemohli. Peníze vydávali hlavně za zlepšení zasněžovacích systémů. Například na Harusově kopci u Nového Města na Moravě nahradí tři stará sněhová děla stejný počet nových, s vyšší účinností. V sousedním Pardubickém kraji na Dolní Moravě rozšíří dětský výukový park, v Hlinsku kupují za šest milionů korun výkonnější zasněžovací systém. Ve středních Čechách Šibeniční vrch u Mnichovic u Prahy nabídne novou sjezdovku, třetí. Šest milionů korun šlo i na novou půjčovnu lyží a rozšíření parkoviště. Vzhledem k několika špatným zimám se provozovatelé snaží být nezávislí na sněhu. Areál Monínec u Sedlce-Prčice proto letos zavedl novou technologii, díky níž může vyrábět sníh, i když nemrzne. Umožnit lyžování i bez napadaného sněhu chtějí také v jihomoravských Němčičkách na Břeclavsku, kde na sjezdovku pokládají umělý povrch.

