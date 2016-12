Co bylo cílem razie armády a policie na skládce u Lovosic? Šlo o bifenyly

Lovosice – Na začátku listopadu jsme čtenáře Deníku informovali o zátahu, který probíhal na skládce patřící firmě Ladeo u Lukavce. Na místě zasahovali policisté, pyrotechnici, vojenské síly, ale také Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která skládku prověřovala několik dní. Kriminalisté si od Městského úřadu dokonce k prověření vyžádali dokumentaci o skladování odpadu. Nyní má celá situace rozuzlení.

Společnost LADEO, která provozuje skládku nebezpečného odpadu v Lukavci na Litoměřicku, dostala pokutu 600.000 korun. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) firmu potrestala za to, že převzala do svého zařízení odpady s polychlorovanými bifenyly (PCB), což jsou toxické látky nebezpečné životnímu prostředí a lidskému organismu. ČTK to dnes sdělila mluvčí inspekce Jana Jandová. Firma se proti pokutě odvolala. "Limit pro obsah polychlorovaných bifenylů v uloženém otryskávacím písku byl překročen nepatrně," řekl ředitel společnosti Vlastimil Ladýř.

Firma LADEO Lukavec přijala podle mluvčí odpady, které nesměla. "Jednalo se o téměř 220 tun odpadu. Firmě jsme za porušení zákona o odpadech uložili pokutu 600.000 korun," uvedl Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.



Firma se chce proti pokutě bránit. "Převzali jsme otryskávací písek v dobré víře, protože to tři měsíce leželo v obytné zóně na nezabezpečené ploše, děti si tam hrály. Odvezli jsme to na zabezpečenou skládku, takže nemohlo dojít k úniku látek do životního prostředí," popsal Ladýř. "Písek měl zvýšený obsah polychlorovaných bifenylů. Norma je 50 miligramů na kilogram v sušině, co my můžeme přijmout. Tento odpad měl koncentraci 53 miligramů na kilogram v sušině, což je nepatrné překročení limitu," uvedl Ladýř. Producent odpadu podle Ladýře dostal také pokutu, ale nižší.



Společnost, která nakládá s odpady, už inspektoři v minulosti pokutovali. V roce 2012 dostala podle Jandové firma LADEO Lukavec od inspekce pokutu 30.000 korun za překročení limitu TOC (Total Organic Carbon), tedy hodnot pro celkový organický uhlík u odpadů ukládaných na skládku. Druhým důvodem pokuty byly nedostatečně zpracované a vyhodnocené základní popisy u přijímaných odpadů.