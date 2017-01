Školce, kde s dětmi zůstala jen uklizečka, hrozí odebrání licence

Chomutov – Případ, kdy v chomutovské školce U Myšáka zůstaly děti samy jen s uklizečkou, bez jídla, pití a v chladné herně, má dohru. Hrozí jí odebrání licence, která ji zatím řadí do sítě populárních školek Pigy. Multimediální společnost Lagardere Active ČR, která je poskytovatelem licence, se rodičům za situaci v chomutovské školce omluvila v tiskovém prohlášení na svých webových stránkách.

„V současné době probíhá kontrola dodržování procesů kvality služeb a licenčních ujednání s majitelkou a provozovatelkou školy Tamarou Mišovicovou, která získala teprve 1. listopadu 2016 licenci pro komunikaci svého zařízení pod značkou Pigy. Proto je pro nás politováníhodné, že již po třech měsících vzájemné spolupráce došlo k této události," uvedla v prohlášení výkonná manažerka značky Pigi Zdenka Chocholoušová. „V případě prokázání pochybení na straně provozovatele školky nevylučujeme odebrání licence a zvážíme i další právní kroky související s poškozením značky Pigy," doplnila manažerka.

Přišli na to rodiče

Na problém poukázali rodiče, když shodou náhod zjistili, že o jejich malé děti nebylo ve čtvrtek postaráno. Zalarmovali i policii.

Majitelka a ředitelka školky Tamara Mišovicová tvrdí, že šlo jen o shodu nešťastných okolností a jednorázové selhání. Někteří z rodičů, ale také bývalé učitelky poukazují na přetrvávající problémy. Především platební neschopnost, kvůli které se ve školce měly často střídat učitelky, ale i jídlu. To údajně neodpovídalo úrovni soukromé a tím i draze placené licencované školky, jež slibovala vyváženou stravu.

O situaci ve školce hojně diskutují rodiče na facebooku. „Na začátku nám byly představeny paní vychovatelky včetně oné ředitelky. Podivně se to tam ale střídalo, až to zbylo zcela na jedné paní učitelce, která jediná odolávala všemu tomu zmatku," podělila se o svůj pohled na věc jedna z maminek Helena Starostová. „Lituji, že jsme tam vůbec kdy vešli," dodává.

Nespokojené vychovatelky

Jednou z vychovatelek, která ve školce pracovala více než rok a tamní poměry dobře zná, je paní Věra Funková. Skončila v prosinci, protože nebyla spokojená. „Pracovala jsem tam na ,dobré slovo´, docházela jsem jen brigádně, protože mám práci ve školství. Za celou dobu jsem ale nedostala peníze," mrzí vychovatelku. „Můžete říct, že jsem byla naivní, jenže já mám práci s dětmi ráda a paní ředitelce jsem věřila, když slibovala, že mi peníze doplatí a dá mi smlouvu," dodala. Nic se ale nezměnilo, tak jí došla trpělivost a v prosinci odešla.

Stejně tak i její dcera, která tam pracovala jako vychovatelka od dubna do prosince. „Ani ona nedostala zaplaceno. Zůstaly jsme alespoň do Vánoc, protože nám bylo těch dětí líto," doplnila paní Funková.

Ve školce skončila 3. ledna také vychovatelka Šárka Ševčíková, která tam pobyla pouhé dva měsíce. „Já jsem peníze dostala, i když si myslím, že to bylo proto, že se paní ředitelka bála, abych také neodešla. Skončila jsem proto, že tu nebyly ideální podmínky. Například celý listopad jsem byla na sedmnáct dětí sama, ačkoli mi ředitelka slibovala, že k sobě budu mít učitelku," přiblížila, co jí vadilo.

Problém normy a obědy

„Pak si také myslím, že se ohledně stravy nedodržovaly normy. Svačiny jsme měly připravovat my, vychovatelky. Ředitelka nám tu třeba nechala dvě stovky, za které bylo těžké nakoupit pestrou a zdravou stravu a cereálie. Obědy objednávala třeba tři, čtyři pro všechny děti. Někdy to stačilo, někdy ne. Pak mě posílala na Václavskou, kde vaří učni. Mají tam dobré jídlo, ale je pro dospělé a nemyslím, že je vhodné pro takto malé děti," dodala paní Ševčíková.

Původně školka odebírala obědy ze Základní školy Duhová cesta v Chomutově, to ale bylo minulý školní rok. Od září v odběrech nepokračovala. Zato začala objednávat hotová jídla, určená pro dospělé strávníky, z Restaurace Radora, aniž by o tom rodiče věděli. „Brali si je od nás v průběhu dvou týdnů a mohu říct, že se starali o to, aby bylo jídlo co nejvhodnější pro děti. Chtěli jídla s rýží, z polévek dávali přednost kuřecím vývarům," přiblížila provozní restaurace Denisa Dolnáková. „Měli ale problém s penězi. Paní říkala, že zaplatí v pondělí, pak to byla středa a nakonec z toho bylo čtrnáct dní. Poté vše doplatila, ale kvůli těmto problémům jsme jim přestali jídlo vozit," doplnila provozní. Sama ředitelka Tamara Mišovicová problémy s hospodařením a s tím spojené další potíže nepotvrdila ani nevyvrátila. „Říká se, že jsem neplatila výplaty, ale nikdo nemůže říct, že jsem dělala naschvály," odpověděla na otázku Chomutovského deníku zda je pravda, že vázly platy.

Ztracená důvěra

Po čtvrtečním incidentu, kdy začaly na světlo vyplouvat i další problémy, se řada rodičů rozhodla, že bude své děti vodit jinam. „Našli jsme si jinou školku a doufám, že už něco takového nezažijeme, nemůžu se z toho doteď vzpamatovat, pořád na to myslím," uvedla Kristína Vurbs. Důvěru naprosto ztratil také Radek Laňka, který na problém ukázal jako první a zveřejnil stížnost se všemi podrobnostmi na Facebooku. „Malého jsme tam vodili dva měsíce a vše se mi zdálo být perfektní. Jen s jídlem to nebylo tak, jak to mělo být. Paní ředitelka nám několikrát zalhala," říká táta a sportovec, který si zakládá na vyvážené stravě a proto je ochotný připlatit si za nadstandartní služby, jež zahrnují i zdravou stravu v soukromé školce. Poslední kapkou pro něj bylo zjištění, že byl jeho ani ne tříletý syn hodiny bez péče vychovatelek, bez jídla a v chladu.

Rodiče nyní zvažují, že podají trestní oznámení. Školka je navíc v hledáčku poskytovatele licence a prochází kontrolou poskytování služeb a dodržování licenčních ujednání a čeká ji prošetřování Českou školní inspekcí, které nařídila Policie ČR.