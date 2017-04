Školní jídelny nabízejí nejvíce diety bez lepku a pro alergiky

Možnost dietního stravování ve školách mají nejčastěji děti, které trpí nemocí celiakií a různými druhy alergie. Vyplývá to z evidence systému Sekce výživy a nutriční péče, která pro školní jídelny vytvořila metodiku přípravy dietního stravování. Nejvíce ho v současnosti nabízí školy ve Středočeském, Zlínském, Moravskoslezském kraji a v Praze, nejméně naopak v Plzeňském a Pardubickém kraji.

Volba upřednostňovaných diet vyplývá z nejčastějších dietních omezení mezi dětmi, sdělila předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče Tamara Starnovská. "Z toho vyplynuly dvě diety s nejvyšším potenciálem potřeby - dieta při onemocnění celiakií a dieta šetřící," uvedla.

Při šetřící dietě se do jídelníčku zařazuje lehčí strava, která by měla usnadňovat trávení potravy. Celiakie vyžaduje dietu s omezením lepku, který se nachází v obilovinách a všech potravinách z nich vyrobených. V Česku jí podle odhadů odborníků trpí okolo jednoho procenta populace a počty lidí, kteří dodržují bezlepkovou dietu, stoupají.

Sekce výživy a nutriční péče v tiskové zprávě uvedla, že v jídelnách je největší poptávka právě po bezlepkové dietě. Z evidence vyplývá, že je zastoupena ve více než polovině (50,4 procenta) dietních jídelníčků. Tři čtvrtiny (71,8 procenta) připravovaných dietních porcí jsou s omezením lepku.

Pro děti mladšího školního věku se upravují jídla především podle potravinových alergií. Nejčastější jsou v tomto věku alergie na bílkovinu kravského mléka, vaječného bílku nebo kombinované alergie. Podle Starnovské se nemohou tyto potraviny pouze vyloučit z jídelníčku, ale celá jeho skladba se musí upravit, aby růst a vývoj dítěte nebyl ohrožen nedostatkem potřebných živin.

Dieta při kombinovaných potravinových alergiích tvoří 9,2 procenta, při alergiích na mléčnou bílkovinu 7,7 procenta a ve 4,2 procenta diet na školách jde o alergie na vaječnou bílkovinu.

Náklady na nastavení dietního stravování v jídelnách jsou podle Sekce výživy a nutriční péče v průměru 4728 korun. Pokud se jídla ve školní jídelně připravují, stojí školy následná odborná garance 900 korun každý čtvrt roku. Celkové náklady v prvním roce činí údajně 7400 korun a v dalších letech 3600 korun ročně.

Správně nastavené dietní stravování by podle nutričních terapeutů mělo dětem s dietním omezením umožnit, aby se v jídelnách mohly stravovat v kolektivu s ostatními dětmi. Personál jídelny by přitom neměl být zbytečně zatěžován přípravou dalších pokrmů, a to bez ohledu na počet strávníků s dietou.

Dietní stravování ve školních jídelnách umožňuje vyhláška, která vstoupila v platnost v únoru 2015. Jídelnám neukládá povinnost poskytovat dietní stravování, rozhodnutí ponechává na zřizovateli či řediteli školy.