Škromach má dál zájem kandidovat na prezidenta, nyní hledá práci

Hodonín - Bývalý místopředseda Senátu Zdeněk Škromach, který v říjnových volbách neobhájil místo senátora ve volebním obvodu Hodonín, má stále zájem kandidovat na prezidenta. Řekl to dnes ČTK. Dodal ale, že na prezidentské volby je času dost. Uskuteční se v roce 2018. Kromě toho Škromach ukončil pracovní poměr ve společnosti Moravské naftové doly, kde působil před získáním placených funkcí v politice. Nyní je na úřadu práce a bude zvažovat další pracovní uplatnění.

Zdeněk Škromach.Foto: DENÍK/ Vojtěch Trubačík

Škromach byl senátorem od roku 2010, ještě dříve zastával funkci místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí a dlouhá léta byl poslancem. V senátních volbách ho letos porazila starostka Ratíškovic Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Škromachovi tak skončil senátorský mandát. Obrátil se proto na firmu, kde v minulosti působil. "Zabývá se těžbou ropy, a proto byla v minulých dvou letech postižena a musela propouštět. Dohodli jsme se proto na ukončení pracovní smlouvy. Tento týden jsem se zaregistroval na úřad práce a mám několik měsíců času na to, abych řešil osobní situaci," řekl Škromach.

Podle něj není potřeba nic uspěchat. "Mám dost nabídek na různé práce, ale vzhledem k tomu, že jsou z privátního sektoru, není dobré firmy medializovat. Nechám si to pro sebe a rozmyslím se. Nyní čas využiju na to, abych si po dvacetiletém kolotoči v politice, kdy člověk řeší problémy jiných, na chvíli oddechl," uvedl Škromach.

Podle něj stále platí jeho slova z minulosti, že by rád kandidoval na prezidenta. "Na to je ale času dost. Vše bude otázkou situace a také není dobré začínat kampaň příliš brzy stejně jako v minulosti Jan Fischer, který byl dlouho favoritem, a potom dopadl, jak dopadl," dodal Škromach. Fischer nakonec nepostoupil do druhého kola, ve kterém se utkali Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.

Škromach se nebrání ani tomu, že by byl na kandidátce ČSSD při volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce. "Rád straně pomůžu svými zkušenostmi a znalostmi, ale moc s tím nepočítám. Navíc to bude věc stranických funkcionářů, koho zvolí na kandidátku," dodal Škromach.