Skupina poslanců chce obnovit trestný čin hanobení prezidenta

Praha - Skupina šesti desítek poslanců navrhla vrátit do trestního zákoníku čin veřejného hanobení prezidenta republiky. Za jeho spáchání by lidem hrozilo až roční vězení. Předlohu podepsali zejména zákonodárci vládních ČSSD a hnutí ANO a opozičních KSČM a Úsvitu. Před dalším projednáváním v zákonodárných sborech ji posoudí vláda.

Sněmovna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

"Kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci," znělo by nové ustanovení.

Předkladatelé novely chtějí doplnit také přestupkový zákon. Postih by hrozil lidem, kteří by znevážili postavení prezidenta při výkonu pravomoci.

"Díky této novele trestního práva a práva přestupkového by v budoucnosti nemělo docházet k excesům na adresu prezidenta republiky, k jeho hrubým veřejným urážkám," napsali autoři v čele se Zdeňkem Ondráčkem (KSČM) v důvodové zprávě. Jsou přesvědčeni o preventivním účinku navrhovaného trestného činu a přestupku a tvrdí také, že postihy by nebyly nijak "drakonické", ale měly by spíše "výchovný charakter".

Za ČSSD novelu podepsali například Vítězslav Jandák, Jaroslav Foldyna, Stanislav Huml, Jaroslav Zavadil a Marie Benešová, za hnutí ANO Bronislav Schwarz, Jana Lorencová, Zdeněk Soukup a Stanislav Berkovec. Z KSČM připojili podpis i její předseda Vojtěch Filip a šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik. Úsvit reprezentuje mimo jiné předseda jeho frakce Marek Černoch.

Už za první republiky

Ochrana hlavy státu byla v právním systému už za první republiky, popisují autoři novely. Za socialismu bylo hanobení republiky a jejích představitelů trestným činem až s dvouletou sazbou odnětí svobody. V 90. letech ale byly tyto skutky z trestního řádu vypuštěny.

"V současné době jsme stále častěji svědky urážek hlavy státu, státních symbolů, avšak adekvátní ochrana zde chybí. Proto je třeba onu již zmiňovanou a přetrženou kontinuitu ochrany prezidenta republiky v rovině práva veřejného opět do právního řádu začlenit," stojí dále ve zdůvodnění.

Předkladatelé poukazují taky na nizozemský příklad - platnost zákona z 19. století o urážce majestátu. "Například dne 14. července 2016 uložil nizozemský soud vězení v délce 30 dní pisateli hanobného článku na facebooku na adresu královské rodiny. Obdobně chrání zákony v jiných evropských zemích jak představitele monarchií, tak prezidenty či ústavní činitele," píše se v důvodové zprávě.

Zeman nebude vstupovat do jednání o trestání hanobení prezidenta

Prezident Miloš Zeman nebude vstupovat žádným prohlášením do projednávání novely trestního zákoníku, do něhož skupina poslanců navrhuje vrátit trestný čin veřejného hanobení prezidenta republiky. Řekl to Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.



Ovčáček řekl, že posouzení návrhu bude na zákonodárcích. Zeman se k novele podle něj nebude vyjadřovat, protože by byl ve střetu zájmů.