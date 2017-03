Šlechtová jednala v Lánech se Zemanem o stavebním zákonu

Prezident Miloš Zeman a jeho expertní tým podporují novelu stavebního zákona, která by měla zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Po schůzce s prezidentem na zámku v Lánech se v tomto smyslu vyjádřila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO). Prezident je podle ní také znechucen situací před hlasováním o novele ve Sněmovně stejně jako ona.

"Vzhledem k tomu, že teď se tady projevuje informace o tom, že by některé i koaliční strany neměly hlasovat pro stavební zákon, tak pan prezident a jeho expertní tým jsou tím samozřejmě velmi znechuceni a já tedy také," uvedla Šlechtová.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v pondělí uvedl, že o novele stavebního zákona, která by měla zjednodušit a zrychlit povolování staveb, budou před závěrečným hlasováním ve Sněmovně ještě jednat experti vládních stran. Mají vyřešit sporné body, aby norma měla dostatečnou podporu. Výhrady k ní má ministerstvo zemědělství pod vedením lidoveckého ministra.

Novela stavebního zákona prošla ve Sněmovně do třetího čtení a má zjednodušit povolovací řízení. Umožní sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Oproti Německu nebo Rakousku je v Česku doba povolování staveb více než dvojnásobná. Do třetího čtení míří s novelou také asi stovka pozměňovacích návrhů jak od jednotlivých poslanců, tak ze sněmovních výborů. Řada z nich se ale překrývá. Předloha mění 43 souvisejících zákonů.

Ministryně s prezidentem probrala i plán na transformaci Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond regionálního rozvoje. Ten by podle ní neposkytoval jen půjčky na bydlení. "Já bych tam převedla veškeré dotační prostředky MMR, ty národní, tzn. regionální rozvoj, cestovní ruch. Tento fond by byl přesně ten fond, ze kterého by mohly čerpat dotace i půjčky v různých agendách všechny obce a kraje, samozřejmě další organizace zřízené veřejnou správou," řekla Šlechtová. Expertní tým prezidenta se podle ní k tomuto plánu vyjádřil kladně.

