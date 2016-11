Šlechtová: Papírové rakve zakázat nemůžeme

Praha /ROZHOVOR/ – Cokoliv se týká posledních věcí člověka, je vždycky hodně citlivé a české pohřebnictví nemá zrovna lichotivý obrázek. Úplatky v nemocnicích a protežování některých pohřebáků, skladování nebožtíků mimo márnice (viz kauza v Horažďovicích) nebo převážení ostatků po celé ČR. To je jen drobný výčet problémů. Napravit by to mohla novela zákona o pohřebnictví, kterou začne na příští schůzi projednávat Poslanecká sněmovna. Jak v rozhovoru pro regionální Deník říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO), stát musí přitvrdit a žádají o to i samy pohřební služby.

dnes 00:37 SDÍLEJ:

HLEDÁME ŘEŠENÍ. Karla Šlechtová v posledních měsících objížděla pohřební služby a krematoria v ČR. Poznatky z terénu vepsala do zákona, který nyní schvalují poslanci. Foto: Deník/Dimír Šťastný

V uplynulém roce jste objížděla různé pohřební či kremační služby. Jaký je výsledný dojem, které nešvary se musí řešit? Jde o zaměňování kvalitních rakví za ty nejlacinější kartonové, opakované používání jedné rakve pro více pohřbů nebo zpopelnění neupravených nebožtíků. To jsou bohužel nešvary a některé nekalé praktiky pohřebních služeb, které dlouhá léta zneužívají těžké životní situace a žalu pozůstalých. S nejvíce otřesným případem jsem se setkala v Horažďovicích. Kauza místní pohřební služby otřásla celým Klatovskem. Nahrává to však naší novele, která má hlavně celkově přispět větší lidskosti posledních okamžiků lidské existence. Jak vypadaly ony ministerské inspekce?

Nešlo o namátkovou kontrolu, byla jsem předem ohlášena, ale požadovala jsem například vstup do márnice či místnosti pro úpravu těl zemřelých. Mohu říci, že dojmy z většiny návštěv byly především přínosné. S provozovateli i zaměstnanci jsme hovořili otevřeně, věcně, vzešla z nich řada podnětů: sami například volali po zpřísnění postihu nepoctivců, postihu za hanobení těl. Tyto podněty jsou zohledněny i v návrhu připravované novely zákona o pohřebnictví. Fyzická osoba by měla za jeden přestupek dostat pokutu až 100 000 korun, právnická až 500 000 korun. V některých případech se počítá s odebráním koncese. Tak, jako tomu bylo v Horažďovicích. Sociální pohřby Za posledních deset let desetinásobně narostl počet sociálních pohřbů, které přes obce platí váš resort. Nebylo by řešením obnovení „pohřebného", které bylo zrušeno v roce 2008? Budete případně podporovat takový návrh?

Plošné pohřebné bylo zrušeno a můj názor je, že pokud by se na tento účel opět našlo ve státním rozpočtu asi 0,5 mld. Kč ročně, byli by pozůstalí více motivováni pohřeb vypravit, než je tomu dnes. Jde především o dávku, která má pomoci rodině a pozůstalým důstojně se rozloučit s blízkým. Pohřebné koneckonců přispívalo i na zřizování nových hrobů a pomníků, což je dnes již vzácné. Drtivá většina pozůstalých volí pohřeb žehem a urnu ukládají ve svých domovech, nebo popel rozsypou na soukromý pozemek. Chci zdůraznit, že si nesmírně vážím těch obcí a měst, které pohřebné dál vyplácí, přestože je to i na úkor jejich rozpočtu. Novela o pohřebnictví Do sněmovny teď míří novela zákona o pohřebnictví. Část pohřebních služeb ji kritizuje s tím, že je málo tvrdá. Konkrétně jde třeba o papírové rakve. Nově sice budou přípustné jen pětivrstvé, ale přesto, proč v zákoně zůstala možnost papírové rakve zachována?

Novela zákona předpokládá jen takové papírové rakve, které vyhovují technické normě, jiné se tolerovat nebudou. Nemůžeme zakázat ani využití recyklovaných materiálů pro výrobu rakví, byli bychom jediní v EU. Pokud bychom chtěli zakázat papírové rakve, mohlo by to být bráno jako omezení volného pohybu zboží v rámci unie. Vyrábějí se koneckonců po celém světě, tak proč omezovat přání pozůstalých zákonem? Podvodné záměny dřevěných rakví za papírové jsme vyřešili v novele povinností bezplatně umožnit vstup vypravitele pohřbu do místnosti pro úpravu těl zemřelých, aby se mohl osobně o všem přesvědčit. Asociace pohřebních služeb kritizuje hromadné svážení nebožtíků ke zpopelnění – do levnějších krematorií, často přes půl republiky. Může stát proti této „turistice" nějak zakročit?

To, že novelu tato asociace kritizuje, je logické. Dá se totiž předpokládat, že když se chystá regulace odvětví podnikání, kde chybí kontrola, tak nepoctiví podnikatelé mají nejrůznější výhrady, nebo se staví na odpor. Pro srovnání: koncesovaných listin na provoz pohřební služby bylo v roce 2015 vydáno 606, zatímco stěžovatelů na novelu není ani šest. Ke konzultacím bylo v minulosti přizváno široké spektrum institucí a subjektů působících v oboru. Jejich připomínky a podněty byly shromažďovány a zohledněny při vypracovávání konkrétních ustanovení návrhu zákona. Zvolené řešení je odrazem kompromisu všech názorů a zkušeností, nejedná se pouze o materiál MMR. A k těm výtkám k převozu nebožtíků?

Stát nemůže zasahovat do soukromého práva pozůstalých, kteří pohřeb vypravují, pokud se rozhodnou ušetřit za pohřeb žehem a není pro ně důležité, ve kterém krematoriu bude zesnulý zpopelněn. Veřejným zájmem je zachovat pietu a důstojnost při převozu. Pohřební vozidlo musí splňovat podmínky zákona, zejména hygienické, tyto náležitosti budou více kontrolovány. Hygienické stanice a živnostenské úřady proto mají být v tomto směru posíleny o nové specializované pracovníky. Trvalé problémy se prý objevují i s protežováním některých pohřebáků v nemocnicích či LDN. Už dnes je to trestáno pokutou, neměly by se však tresty ještě zpřísnit?

Na poskytovatele zdravotních a sociálních služeb dnes dohlíží krajské úřady. I ty budou v oblasti pohřebnictví personálně posíleny. Čtěte také: Šok a hrůza pro pozůstalé! Nebožtíky nechávali na chodbě Záměna nebožtíků má dohru: Pohřební služba bude popisovat těla Pohřbili nesprávného zesnulého. Hrob museli znovu vykopat a nebožtíky vyměnit Předseda soukromých pohřebních služeb: Nový zákon o pohřebnictví nahraje šmejdům

Autor: Jan Klička