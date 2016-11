Šlechtová se bude soustředit na stavební zákon a evropské fondy

Praha - Ministryně pro místní rozvoj (MMR) Karla Šlechtová (za ANO) má do zbytku volebního období za úkol prosadit ve Sněmovně novelu stavebního zákona, ale také začít pracovat na koncepci zcela nového. Další prioritou je rozjezd čerpání z evropských fondů. Po dnešní bilanční schůzce s ministryní to řekl novinářům premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Sobotka ministryni ocenil za to, že se jí podařilo dohnat rezervy, které měla Česká republika v čerpání během programového období 2007 až 2013. "Skutečně jsme využili alokaci naplno," řekl Sobotka. Čerpání peněz je prioritou i do budoucna, první peníze by mělo Česko začít čerpat už letos. "Rok 2017 by měl být rokem rozjezdu a boomu čerpání," uvedl.

Šlechtová podle premiéra musí pracovat i na tom, aby Sněmovnou prošla vládní novela stavebního zákona. "Musíme dosáhnout toho, aby se ve Sněmovně neproměnila v něco, co by stavebnictví nepomohlo. Jsem připraven pomoci, abychom odrazili pozměňovací návrhy, které by stavebnictví zkomplikovaly," uvedl. Ministryně by ale měla začít také připravovat koncepčně úplně nový stavební zákon, i když už není možné ho prosadit do konce volebního období.

Úspěchem je podle Sobotky i novela zákona o pohřebnictví, která už prošla kabinetem. "Bylo to stranou zájmu, legislativa hodně zastarala, jsem rád, že ministerstvo tady začalo jednat aktivně," uvedl Sobotka. Ministryni pochválil i za prosazení změn v zadávání veřejných zakázek a dotační programy pro místní komunikace, komunitní domy pro seniory a bourání zdevastovaných budov v sociálně vyloučených lokalitách.