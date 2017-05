Šlechtové se nelíbí návrh rozpočtu pro ministerstvo pro místní rozvoj

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) nesouhlasí s návrhem rozpočtu pro své ministerstvo na příští rok, jak ho zveřejnil odcházející ministr financí Andrej Babiš (ANO). Podle ní nezohledňuje potřeby regionů České republiky. Sdělila to mluvčí minsiterstva Veronika Vároši.

První návrh rozpočtu pro MMR počítá s meziročním poklesem o 11,3 miliardy korun na 4,7 miliardy. V údajích jsou započteny peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů. V případě příjmů bez započtení peněz z EU je navržený rozpočet ministerstva nižší o 2,1 miliardy korun, uvedlo MMR.

"Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na požadavky zejména starostů menších obcí, kteří jinak nemají šanci náročnější projekty realizovat. Jde například o peníze na podporu bydlení pro seniory a mladé rodiny, opravy místních komunikací nebo i odstranění zchátralých a nebezpečných budov. Ministerstvu byla ponížena také alokace na spolufinancování z evropských fondů, což je nepřijatelné," uvedla Šlechtová. Návrh rozpočtu bude proto rozporovat.

První návrh rozpočtu na příští rok počítá meziročně s růstem výdajů u většiny ministerstev a dalších státních úřadů. Největší růst, o 32,6 miliardy Kč, je u ministerstva práce a sociálních věcí, následuje ministerstvo školství s růstem o 11,7 miliardy Kč. Největší pokles v absolutní částce je u ministerstva dopravy, a to o 12 miliard korun.

Celkové výdaje rozpočtu by příští rok měly včetně peněz z EU a dalších finančních mechanismů stoupnout o 32,7 miliardy na 1,342 bilionu korun. Příjmy by měly vzrůst o 42,7 miliardy na 1,292 miliardy korun. Příjmy z evropských fondů, takzvaných norských fondů a programu švýcarsko-české spolupráce by měly činit 70,2 miliardy korun.

Státní rozpočet zřejmě dozná ještě změn, v předchozích letech tomu tak vždy bylo.