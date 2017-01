Šlendrián, hřímal hejtman. Kvůli sněhu střecha nespadla

Východní Čechy, Česká Třebová /FOTO/- Nová sportovní hala Na Skalce, kterou nechal Pardubický kraj postavit za 58 milionů korun, se v neděli slavnostního otevření nedočkala. V sobotu večer se jí zřítila střecha.

Právě v ní probíhal premiérový florbalový turnaj. Osm desítek účastníků stihlo utéct, dva mladíci utrpěli lehčí zranění.

Okamžitě se rozeběhlo vyšetřování. Podle policejní mluvčí Lenky Vilímkové právní kvalifikace zatím nebyla stanovena, místo nejprve ohledá znalec. „Šlendrián, nezodpovědnost a lehkomyslnost. Nic víc asi k tomu nelze říci," nebral si na Facebooku servítky hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který trvá na důkladném prošetření. Projektant stavby Tomáš Friš tvrdí, že byly dodrženy všechny normy. Domnívá se, že sníh nebyl příčinou zřícení. O možných příčinách odmítl spekulovat.

Všichni utíkali

Panika, chaos a poté obrovská úleva! Na sobotní večer Česká Třebová dlouho nezapomene. Hala byla plná florbalistů a fanoušků. Aby ne, místní sportovci se konečně dočkali sportoviště. „Po čtrnácti letech konečně doma. Přijďte se podívat!" zval na víkendový turnaj klub FbK Orlicko-Třebovsko.

„Nejdřív jsme slyšeli rány seshora. Ve chvíli, kdy se začala naklánět celá střecha, jsme začali utíkat," popisuje otřesný zážitek mladík z pořadatelského týmu. V tu chvíli byl na tribuně. „Byl to reflex. Všichni začali utíkat ve stejný moment," dodává. Únik z tribuny podle něj ale nebyl snadný, ačkoli tam byly asi jen dvě desítky lidí. „Padali jsme přes sebe," líčí. Střecha se propadla jen pár sekund poté, co se všichni dostali ven. Někteří byli jen v tričkách a kraťasech, někteří bez bot. Zázemí našli v jídelně sousední školy.

Číslo dne: 58

Halu nechal postavit za 58 milionů korun Pardubický kraj, zkolaudovaná byla 2. ledna. Hala stojí v areálu Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové. Kromě studentů měly halu využívat i sportovní kluby zaměřené na florbal, volejbal a basketbal. Sportovní hala má obdélníkový půdorys o rozměrech přibližně 51 krát 26 metrů. V zázemí vzniklo šest šaten, dohromady pro 72 sportovců, a sprchy.

Sněhu na střeše mnoho nebylo

„Konstrukce se začala hroutit odzadu postupně do plochy. Sesypalo se to jako hromádka karet. Šlo to rychle, ale prostor uniknout tam naštěstí byl," popsala předsedkyně místního klubu Renáta Typlová. V hale bylo v tu dobu asi osmdesát lidí, nikdo nebyl vážně zraněn. Pouze několika účastníků se nevyhnulo drobnějším zraněním. „Jeden z chlapců dostal při útěku dveřmi do holeně, druhý upadl a rozsekl si koleno," uvedl ředitel krajské záchranky Pavel Svoboda.

Na místě zasahovali hasiči, záchranáři, kriminalisté. Jejich úkolem bude nyní zjistit, co se stalo. „Místo nejprve ohledá znalec," informovala mluvčí policie Lenka Vilímková s tím, že teprve poté policie určí právní kvalifikaci.

Stavbu zhotovila firma Profistav Litomyšl, pod projektem je podepsán českotřebovský projektant Tomáš Friš. Ten tvrdí, že všechny normy byly dodrženy. Na střeše tělocvičny před pádem leželo zhruba 25 cm sněhu. Friš se domnívá, že sníh nebyl příčinou zřícení. „Ten sníh, který tam dneska je, si myslím, že není extrémní zatížení," řekl projektant. O možných příčinách ale odmítl spekulovat, stejně tak generální ředitel Profistavu Tomáš Zavřel.

„Těch variant je spousta, nechme to řešení na expertním týmu," uvedl.

Víkendový turnaj měl být velkou premiérou, kterou mělo završit nedělní slavnostní otevření za účasti hejtmana Martina Netolického. Ten tam nakonec byl už v sobotu večer. Na místo se vydal krátce po události. „Šlendrián, nezodpovědnost a lehkomyslnost. Nic víc asi k tomu nelze říci. Jestli někdo vůbec připouští, že střecha haly nevydrží nápor pouhých 40 cm sněhu, pak k tomu těžko něco dodat. Příčina je evidentně jinde a budu trvat na jejím vyšetření, ale také na kompenzaci," řekl ostře. Kolaudaci podle něj provázely jen komplikace s požárními předpisy, ty se ale podařilo odstranit. S nosnou konstrukcí prý problémy nebyly.

Nyní je nová hala nefunkční. A místním florbalistům opět zbyly oči pro pláč. Na vysněnou halu dlouho čekali v azylu v Rokytnici v Orlických horách či Dolní Dobrouči. „A budeme tam jezdit dál," smutně konstatoval trenér florbalistů Jiří Typl.