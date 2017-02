Slepé úhly kamionu. Kdy se řidiči schová celé auto?

Kdy je řidič v ohrožení? Existuje řada banálních situací, které mohou být velmi nebezpečné. Za dodávkou, nebo kamionem se může „ztratit" celé další auto, šofér velkého vozu ho prostě nevidí. Je dobré mít na paměti, kdy a proč je člověk v ohrožení.

Největší úskalí velkých aut je, že řidiči mají malý přehled o tom, co se kolem nich děje. Zrcátka nedovolují vidět pořádně do stran, těsně před kabinu a už vůbec ne za auto. „Člověku se před autem ztratí celý osobák, vpravo vedle auta celý kamion, vzadu nevidíte dodávku," uvedl řidič z povolání Jan Kodrla.

Kamion v České republice může jet maximálně 80km/h, ve Francii 90 km/h, V Anglii a Rumunsku ale jezdí až 120 kilometrovou rychlostí. Ve většině zemí však mají kamiony omezovače.

„Asi nejhorší je pravý dolní roh, pokud zastavím před přechodem, nemám šanci pořádně vidět lidi. Levý dolní roh je taky ale problematický, v případě, že mi osobní auto hodí myšku, nevidím ho," dodává Kodrla.

Čtěte také: Reportáž: Svět očima řidiče kamionu

Řidič tedy nevidí těsně před auto, slepé úhly mají také po stranách a především za sebou. Nepříjemné je, že nevědí co se děje vzadu za nimi. Pokud si někde přibrzdí a auto za nimi nedodržuje bezpečný odstup, nabourají se. Stejně tak je to špatné při předjíždění. Největší úskalí znamenají myšky. To platí pro kterékoli větší auto.

Podobný problém znamená například zvěř, která může náhle vyběhnout z lesa. Řidič ji opět nemá šanci vidět a včasně zareagovat.

A co zatáčky? Přívěs se láme za autem, tudíž naprosto brání jakémukoli výhledu z auta. Ostatní účastníci provozu by tedy měli mít na paměti, že je řidiči nákladních vozidel a kamionů často nemají šanci vidět.

Přečtěte si: Tuhá zima a oblevy silnicím neprospěly