Sliby pravice: Konec EET, státem placený úklid či dálnice s trolejí

ODS a TOP 09 představily své programy do voleb. Některé vize jsou až futuristické.

Chcete do hospody, kde nedávají účtenku z EET a opět se tam může kouřit? Zvažte, zda nevolit ODS. Líbilo by se vám přijít po práci domů, kde by bylo uklizeno, dítě hlídala chůva, a to všechno „zadarmo", protože byste si to odečetli z daní? Možná jste volič TOP 09.

Dvě největší pravicové strany tento týden představily své programy pro říjnové volby. A nápady se to jen hemží. Pravice šikuje řady svých voličů hlavně apelem na jednodušší podnikání, snížení byrokracie a přehlednější daně. Obě strany chtějí bez výjimky zrušit EET a různým způsobem snížit daně či odvody. V obou případech přitom myslí na větší množinu zaměstnanců, nikoliv jen podnikatelů – loví tedy ve stejných vodách, kde má silnou voličskou základnu hnutí ANO i ČSSD.

Plán ODS zní takto: růst čistých mezd zaměstnanců o sedm procent, a to zavedením 15 procentní daně z hrubé (nikoliv superhrubé) mzdy. U nejtypičtější mzdy kolem 25 tisíc korun je to měsíčně skoro 1300 korun navíc. Kolik to bude stát? 40 miliard korun. „Může se to zdát jako obrovská suma, ale je třeba ji vidět v kontextu státního rozpočtu. Tato částka tvoří jen tři procenta jeho celkových příjmů. Hospodářský růst každý rok příjmy rozpočtu zvyšuje o 40–50 miliard korun, takže teoreticky stačí lépe nakládat s veřejnými penězi," uvedli zástupci ODS.

TOP 09 chce u právnických i fyzických osob daň 19 procent (z hrubé mzdy), ale hodlá v průběhu čtyř let postupně o osm procent snížit odvodové zatížení práce. Podle šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska je dobře, že ODS tlačí na snížení přímých daní. „Jenže nízkopříjmové domácnosti už dnes v podstatě daň neplatí a nižší sazba by jim nepomohla, snížení odvodů by ale ve své peněžence skutečně poznaly," uvedl šéf topky. Kolik to bude stát? Snížení přímých odvodů o procento znamená výpadek v rozpočtu 13 miliard (krát osm – celkem 104 miliard). I v tomto případě to chce topka zaplatit z úspor. „Jen zbytnění státní správy o 30 tisíc úředníků stojí 20 miliard korun ročně," říká Kalousek.

Topka má i neotřelý nápad na podporu návratu maminek do práce – chce totiž náklady spojené s hlídáním dětí a s úklidem zařadit mezi daňově uznatelné. Futuristicky zní plán na zavedení elektrické troleje nad pravým pruhem nejvytíženějších úseků dálnic v ČR. Trolej by napájela hybridní kamiony, čímž by došlo k úspoře nafty i škodlivých emisí.