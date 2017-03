Slonice Donna a Sita dorazily v pořádku do zahrady v německém Osnabrücku

Slonice Donna a Sita absolvovaly v úterý náročný přesun ze Zoo Praha do zahrady v německém Osnabrücku a jsou v dobré formě. V úterý večer dorazily do nového domova a ve středu byly představeny jako nové celebrity tamní zoologické zahrady.

Během úterního rána byly Donna a Sita v Praze naloženy do přepravního kontejneru, který i s oběma zvířaty vážil kolem devíti tun a jeřáb jej přenesl na kamion společnosti, která se na přepravu velkých zvířat dlouhodobě specializuje. Pro bezpečnost slonic bylo uděláno maximum a po celou dobu převoz sledovala instalovaná kamera v kontejneru. Během cesty také proběhlo několik přestávek, kdy chovatelé slonice kontrolovali osobně.

Čtěte také: Slonice Donna a Sita se stěhují z pražské zoo do Německa

Obě samice se seznamovaly s dalšími sloními obyvateli

Celý transport trval přes deset hodin a do Zoo Osnabrück dorazil po deváté hodině večer. Na místě už je očekával tým z jejich nového domova. Jako první vyšla ven Sita a když uslyšela známé hlasy chovatelů z pražské zoo, kteří kamion do Německa doprovodili, vyběhla radostně do pavilonu slonů.

Poté ji doprovodila i Donna a obě se začaly choboty seznamovat s dalšími sloními obyvateli – samečky Shantim a Shakrukhem, kteří jsou od nich prozatím odděleni. Společně by se ve venkovním výběhu měli poznat až za pár dní, stejně tak s nejstarším slonem, už 43letým Lukou. A zvyknout si musí i na chovatele z Osnabrücku, kteří dostali od svých pražských kolegů seznam povelů, na které jsou Donna i Sita zvyklé.

Dona v poslední době projevovala agresivní chování vůči ostatním slonicím

„Odchod Donny se Sitou byl vzhledem k budoucímu vývoji ve skupině slonů nezbytný. Pevně věřím, že v novém domově budou obě spokojené," prohlásil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Donna přišla do pražské zoo z Rotterdamu v květnu 2012 a v únoru 2013 zde porodila Situ, která se stala prvním v Praze narozeným slůnětem.

Donna však v poslední době projevovala agresivní chování vůči ostatním slonicím a tak musela pražskou skupinu slonů opustit. A Sita logicky potřebuje být s matkou. Donna očekává narození dalšího potomka, který by se měl narodit na podzim.