Slonice Donna a Sita se stěhují z pražské zoo do Německa

V bývalém katolickém sirotčinci v Irsku se našel hromadný hrob s ostatky mnoha malých dětí. Uvedli to dnes vyšetřovatelé, které irská vláda před lety pověřila zjištěním osudu zhruba 800 dětí, které zde v minulém století zemřely a nejspíš byly i anonymně pochované. Podle prvních testů DNA děti pochované v objeveném hrobě byly ve věku od 35 týdnů do tří let.