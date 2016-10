Sloučení útvarů navrhoval i Šlachta, řekl komisi exministr Pecina

Praha - O reorganizaci policie se mluvilo v letech 2009 nebo 2010, uvedl po výslechu před sněmovní vyšetřovací komisí bývalý ministr vnitra Martin Pecina. Podle něj se diskutovalo o sloučení protimafiánského a protikorupčního útvaru, které mu navrhovali tehdejší šéfové obou útvarů - Robert Šlachta a Libor Vrba.

Šlachta přitom nyní patřil mezi nejhlasitější kritiky reformy a odešel kvůli ní od policie. Nyní působí u celníků, kde se od 1. listopadu stane náměstkem generálního ředitele celní správy pro oblast pátrání.

Pecina dnes před poslanci mluvil jen krátce

Na tiskovou konferenci přišel zhruba půl hodiny po začátku jednání. Novinářům řekl, že za ním Šlachta s Vrbou přišli na přelomu let 2009 a 2010. "Sdělili mi, že by bylo vhodné v nějakém střednědobém horizontu oba dva útvary spojit pod jednotné velení s tím, že jeden z nich by dělal velitele a druhý jeho zástupce," řekl Pecina.

Dodal, že se pak ptal na názor tehdejšího policejního prezidenta Oldřicha Martinů. "On mně řekl, že v SRN snad taková organizace policie je a že v české policii se také dlouho hovoří o tom, že by mělo vzniknout něco jako Národní kriminální úřad," řekl Pecina. Reforma pak podle něj nezačala, on ve funkci po volbách skončil. "O celé té věci toho vím velmi málo," uzavřel Pecina. Ministrem vnitra byl v úřednických vládách Jana Fischera a Jiřího Rusnoka.

Pecina podle místopředsedy komise Martina Lanka pouze potvrdil informace, které se v minulosti objevily v médiích

"Na dotazy členů komise, kterých mnoho nebylo, řekl, že to tak skutečně podle něj bylo," dodal Lank. Po Pecinovi k výslechu přijde ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který patřil mezi největší kritiky změn, a bývalý ředitel olomoucké pobočky Generální inspekce bezpečnostních sborů Petr Uličný.

Reorganizace policejních útvarů vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji někteří žalobci. Komise se zabývá různými podezřeními souvisejícími s postupem policejního prezidia, policistů z protimafiánského útvaru i státních zástupců z olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Výsledky vyšetřování měly být známy do konce října. Komise však ještě potřebuje vyslechnout řadu lidí. Požádala proto o prodloužení lhůty, čemuž poslanci vyhověli. Na výslednou zprávu má čas do konce ledna.