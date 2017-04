Služba diplomatů bude mít vlastní pravidla, Senát to zřejmě umožní

Zahraniční služba zřejmě získá vlastní zákonná pravidla. Mají upravit pravomoci konzulárních úřadů, zlepšit podmínky práce diplomatů a zjednodušit jejich střídání. Umožní také vysílat na místa velvyslanců lidi, kteří nejsou v pracovním poměru k ministerstvu zahraničí.

Zákon o zahraniční službě doporučily Senátu schválit jak jeho zahraniční, tak ústavně-právní výbor. Horní komora o předloze rozhodne příští týden ve středu.

Nový zákon by měl zjednodušit ministerstvu administrativu spojenou se střídáním diplomatů v ústředí a v zahraničí. Měl by mu také poskytnout širší možnosti v situacích, kdy je nutné rychle rušit nebo naopak vypisovat nová pracovní místa kvůli politickému vývoji, například v případě zrušení nebo zavedení vízové povinnosti.

Diplomatům by měl zákon usnadnit sladění osobního a pracovního života. Umožnil by například čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou na zastupitelském úřadu v zahraničí. Zároveň by zavedl pro ministerstvo zahraničí možnost zajistit diplomatům a jejich rodinným příslušníkům zdravotní připojištění v době, kdy pracují na zastupitelském úřadu.

Ke schválení míří v Senátu také novela zákona o státní službě, podle níž by zkušení referenti státních úřadů nemuseli mít maturitu, aby se stali státními zaměstnanci ve služebním poměru. Maturitu nebudou muset mít úředníci starší 50 let s nejméně dvacetiletou praxí. Ostatní referenti bez maturity budou mít šanci doplnit si vzdělání v příštích pěti letech.

Novela se týká také posudkových lékařů, jichž ubývá. Sněmovna do konce příštího roku prodloužila období, v němž by tito lékaři nemuseli skončit s dosažením 70 let věku.