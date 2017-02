Smogu v Česku v některých regionech ubylo, dál ale trápí pět krajů

Prezident Miloš Zeman nevyloučil, že by jmenoval vládu i se zástupci komunistů. Řekl, že je pro zrušení takzvaného bohumínského usnesení, které sociální demokracii zakazuje na úrovni vlády spolupráci s extrémními stranami včetně KSČM. Poznamenal, že na rozdíl od premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) si ale myslí, že zmíněné usnesení by měl zrušit stranický sjezd sociální demokracie. Zeman to řekl na dnešní tiskové konferenci v Nové Pace na závěr své třídenní cesty po Královéhradeckém kraji.