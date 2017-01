Smrt druha Jany Vaňhové: Byla to nájemná vražda?

Ústí nad Labem - Záhadná smrt podnikatele Romana Housky se v současné dotační kauze jeví v jiném světle.

Roman Houska byl zavražděn v listopadu 2013.Foto: Deník/Miroslav Rada

Podle kriminalistů v organizované zločinecké skupině, která měla manipulovat s evropskými dotacemi v Ústeckém a Karlovarském kraji, působilo 24 lidí (jejich kompletní seznam je po stranách). Je mezi nimi i bývalá hejtmanka Jana Vaňhová. Objevují se spekulace, zda by mezi stíhanými byl (kdyby žil) i podnikatel a vlivný člen ČSSD Roman Houska, druh Jany Vaňhové. A jestli jeho „náhodná" vražda nebyla přitom na objednávku.

Houska byl zavražděn 18. listopadu 2013 kolem 18. hod. u garáže rodinného domu v Chomutově, kde žil spolu s Vaňhovou.

Roman Houska byl vnímán jako vlivný, ale kontroverzní člověk. Jeho vražda zůstala vyšetřena jenom napůl. Nepodařilo se totiž objasnit motiv útoku. Šlo o vraždu na objednávku kvůli politickým nebo obchodním sporům? Nebo to byla loupežná vražda?

To ví vrah, ale ten mlčí. V kontextu s vyšetřováním dotačních podvodů na ROP Severozápad je ovlivňování milionových dotací spojeno s mnoha otázkami a jednou z nich je: Mohl se stát v kolotoči těchto tučných podvodných dotačních zisků někomu Houska nepohodlným?

Za vraždu byl odsouzen Michal Krnáč (narozený 21. 3.1977 v České Lípě). V době zatčení byl bez práce. Žil s přítelkyní v Krupce.

Podle vraha došlo k jeho střetu s Houskou prý náhodou. Tomu ale žádný soud neuvěřil. Dokonce se rozsudek dostal až před Ústavní soud, ale ten odkazuje na odůvodnění rozsudku, v němž případ shrnul předseda trestního senátu ústeckého krajského soudu Jiří Bednář ve výstižné rekapitulaci:

„Jestliže nebyl v průběhu trestního řízení prokázán skutečný smysluplný reálný motiv jednání obžalovaného, pak tento prostor pro spekulace zůstává nadále otevřen. Soud je přesvědčen, že tímto rozsudkem uzavřel případ obžalovaného Michala Krnáče. V žádném případě však nelze tvrdit, že by tím musel být uzavřen i případ vraždy Romana Housky. Jestliže vyjdou najevo nové okolnosti, které by nasvědčovaly, že do vraždy byla zapojena i jiná osoba než jen Michal Krnáč, pak samozřejmě orgány činné v trestním řízení jsou povinny pokračovat prověřování této věci a případně vyvodit i trestní odpovědnost dalších osob… Proto soud projednal „pouze" věc obžalovaného Michala Krnáče a „pouze" v jeho věci rozhodl…"

PROFESIONÁLNÍ VRAŽDA?

Vrah Krnáč byl k vražednému útoku vybaven, protože měl k tomu dobré odborné znalosti. Studoval v letech 1999 až 2002 na Vojenské akademii v Brně. Absolvoval pyrotechnický výcvik. V letech 2004 až 2007 jako profesionální voják v Armádě ČR sloužil u 601. skupiny speciálních sil v Prostějově. Kromě toho měl zkušenost ze služby u brněnské policie atp.

Střet vraha s Houskou byl prý náhodný, protože do ulice, kde bydlel Houska, náhodou zabloudil, a zcela náhodně se střetli. Jenže Krnáč si pomocí internetu nejméně od dubna roku 2013 opatřoval informace o Janě Vaňhové, družce Housky, a k jejich společnému bydlišti.

Ke kontaktu s obětí mělo dojít 18. 11. 2013 v době mezi 17. a 19. hod. Měl se vydávat za pracovníka doručovací firmy. Proto si vytvořil jmenný seznam osob, včetně Jany Vaňhové. Nakonec příběh pokračoval poněkud jinak.

OZBROJENÝ VOJÁK

Bývalý voják se ozbrojil legálně drženou pistolí značky Glock 17 ráže 9 mm Luger a paralyzérem. Ustrojil se do policejní bundy tzv. čerňáku a vojenského maskovacího ponča a odjel autem své přítelkyně do Chomutova, kde mezi 17.52 až 18.12 hod. v ulici Kamenný Vrch před garáží u domu napadl Housku paralyzérem. Potom došlo k výstřelům. Zasáhl vnitřní orgány, včetně břišní tepny, třikrát vystřelil na hlavu, jednou když byl Houska ke střelci zády.

Pokud u soudu Krnáč tvrdil, že ho Houska napadl, když přišel k jeho garáži, je to nesmysl. Vrah byl mladší (narozen 1977), trénovaný a bývalý profesionální voják speciálních sil. Proti němu stál netrénovaný starší pán (narozen 1962).

ZABIJÁK ZAČÁTEČNÍK

V druhém dílu knihy „Severozápadní jatka" jsem podrobně analyzoval jednání vraha. Dospěl jsem k závěru, že šlo o první Krnáčovu nájemnou vraždu, a proto se zachoval jako normální člověk, tedy dostavila se určitá forma šoku a zazmatkoval. Proto byl nakonec odhalen.

Tvrdil, že se na mrtvolu nemohl dívat, proto zakryl Housku maskovací armádní celtou s kapucí, kterou měl v batůžku. Maskovací celtu na místě zapomněl, stejně jako paralyzér. Tím poskytl policii významné stopy k jeho odhalení.

Mobilní telefon měl v době útoku vypnutý, aby se zbytečně nevybíjel.

Na soudní proces se dobře připravil. Tvrdil, že se prý jenom neadekvátně bránil. Proto mu hrozila jenom základní sazba trestu za prostou vraždu. Nikdo nemohl jeho výpověď zpochybnit. Protože k vraždě došlo v listopadu a on se na policii přiznal až v březnu, měl jistotu, že policie nemá kamerový záznam vražedné střelby. Kdyby záznam policie měla, po vraždě by ho brzy zatkla.

Po smrti Housky vnikl Krnáč do domu a prohledal ho. Vrah tvrdí, že při příchodu k domu zahlédl kameru na střeše garáže. Chtěl kamerový záznam vymazat. Čili žádný zištný motiv. Kdo mu dokáže opak?

Někdo si může myslet, že prohledal dům, vykopl dveře do uzamčené pracovny Vaňhové, sebral, co měl (dokumenty?) a zmizel…