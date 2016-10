Mladík zemřel po potyčce v pizzerii. Proč? Odpoví pitva

Žatec - Muž měl podle svědků obtěžovat obsluhu a hosty, pak došlo prý k potyčce, zasahovala také policie. Mladík po incidentu zemřel.

Selhalo mladíkovi náhle srdce? Nebo je za jeho smrtí zranění z potyčky? Úmrtí muže po incidentu v žatecké Pizzerii Panamera na Kruhovém náměstí vyšetřují kriminalisté, odpovědi má dát pitva.

„Mohu potvrdit, že vyšetřujeme náhlé úmrtí muže v Žatci. Nařízena byla soudní pitva, která by měla říci, co bylo příčinou smrti," potvrdila informace Deníku Jaromíra Střelcová, tisková mluvčí Policie ČR v Lounech.

Odpovědí je zatím málo

Oficiálních informací je velmi málo, kriminalisté jsou zatím na podrobnosti skoupí. „Bližší informace zatím nemůžeme vzhledem k probíhajícímu šetření podávat, vyšetřování je teprve na začátku," pokračovala pro Deník Střelcová.

K incidentu došlo v Žatci v úterý 18. října večer. Do pizzerie měl z Kruhového náměstí přijít muž značně rozrušený. Podle některých svědků se zdálo, že by mohl být prý pod vlivem drog či jiných návykových látek, i to bude zkoumat nařízená pitva. Následně měl mladík výrazně obtěžovat servírku a hosty restaurace. Nedal se prý uklidnit. Údajně měl „rozhazovat" i stoly a židle.

Potyčka s ostatními hosty

Podle neoficiálních informací pak hosté a obsluha muže „zpacifikovali". Jak velká a vážná potyčka byla a zda tam došlo k nějakým vážným zásahům se zatím neví, bude to předmětem vyšetřování. Informace o tom se dost rozcházejí.

Na místě pak také zasahovali strážníci a Policie ČR. Mezitím muž zkolaboval, ani přivolaná záchranná služba a lékaři už ho ale nedokázali zachránit.

Podle některých svědků na těle mladíka nebyla vidět po incidentu vážná zranění. Je ovšem možné, že mohl mít vnitřní zranění.

Příčinu smrti objasní pitva

Selhalo rozrušenému mladíkovi náhle srdce? Byl něčím „posilněn"? Nebo zemřel na následky potyčky? Definitivně odpoví až pitva a šetření. Na její výsledky si budeme muset ještě nějaký čas počkat, stejně jako na závěry vyšetřování.

Po incidentu se objevily také spekulace, že muž zkolaboval nejen kvůli potyčce s hosty a obsluhou, která podle některých hlasů byla vážná, ale také kvůli zásahu policistů, tvrdí že byl nepřiměřený. Deníkem oslovení policisté si to nemyslí, šlo prý o běžný postup, oficiální zprávy ale zatím nejsou. Další informace naopak tvrdí, že muž nebyl zpacifikován nijak přehnaně. Oficiálně se k tomu policie prozatím nechce vyjadřovat.

I tímto se ale budou kriminalisté zabývat. Vyslechnuti mají být všichni svědci, vyhodnocovat se budou také kamerové záznamy. „Pečlivě prověřujeme všechny okolnosti případu," uvedla mluvčí Střelcová.

Viděli jste tuto potyčku? Můžete podat o celé situaci detailnější svědectví?

Ozvěte se naší redakci na adrese zatecky@denik.cz!