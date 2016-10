Smrt mladíka v Žatci: pitva vyloučila cizí zavinění

Žatec - Šetření ukázalo, že mladíkovi pravděpodobně selhal organismus. Událost vyvolala v Žatci obrovské emoce, probíhala pietní shromáždění, objevily se výhrůžky.

Za úmrtí 26letého mladíka po incidentu v žatecké Pizzerii Panamera na Kruhovém náměstí nemohou podle vyšetřování policie zranění z potyčky. Pitva vyloučila cizí zavinění, mladík pravděpodobně zemřel na selhání organismu.

Výsledky pitvy muže, který zemřel v úterý 18. října večer, veřejnost v Žatci napjatě očekávala, smutná událost totiž vyvolala ve městě obrovskou vlnu emocí. Selhal mladíkovi organismus nebo zemřel na následky zranění z potyčky? Odpovědi z pitvy potvrdily první verzi, šetření vyloučilo cizí zavinění, otec dvou dětí z Loun zemřel pravděpodobně na selhání organismu. „Podle prvotních výsledků soudní pitvy nebylo zjištěno cizí zavinění," informovala Jaromíra Střelcová, tisková mluvčí Policie ČR v Lounech.

Okolnosti případu dál kriminalisté prošetřují. Vyslechnuti byli všichni svědci, vyhodnocují se kamerové záznamy z pizzerie. „Veškeré okolnosti tohoto případu, včetně zajištěných kamerových záznamů, jsou i nadále předmětem dalšího šetření lounských kriminalistů," pokračovala mluvčí.

Svědkové hovoří o obtěžování a agresi

K incidentu došlo v Žatci v úterý 18. října večer. Do pizzerie měl z Kruhového náměstí přijít muž značně rozrušený. Podle některých svědků se zdálo, že by mohl být prý pod vlivem drog či jiných návykových látek. I to policie zkoumá, přesnou příčinu smrti mají pomoci určit laboratorní testy. „Při pitvě byl odebrán veškerý potřebný materiál na návazná laboratorní vyšetření. Příčina smrti bude stanovena na základě výsledků těchto analýz," dodala mluvčí Jaromíra Střelcová.

Uvnitř podniku měl mladík velmi výrazně obtěžovat hosty restaurace a obsluhu, útočit na ně. Podle svědků, se kterými Deník mluvil, si vyhlédl ženy. Nedal se prý uklidnit, byl dál agresivní. Údajně měl „rozhazovat" i stoly a židle. Následně pak hosté a obsluha muže fyzicky zpacifikovali. Na místě pak také zasahovali strážníci a Policie ČR. Mezitím muž zkolaboval, ani přivolaná záchranná služba a lékaři už ho ale nedokázali zachránit.

Byl zákrok nepřiměřený?

Po události se objevily také zprávy, že muž si šel do pizzerie jen zavolat a hosté ho napadli. To podle informací Deníku kamerové záznamy a svědci vyvrátili. Mluvilo se také o tom, že zákrok hostů byl až příliš tvrdý, spekulovalo se například o kopání, i o nepřiměřeném zákroku strážníků. Redakcí oslovení svědci události to ale popírají.

Zákrok hostů i policie byl podle nich adekvátní agresivitě útočníka, k žádnému zkopání prý nedošlo. Podle informací Deníku také kamerové záznamy nepotvrdily verzi o příliš hrubém zákroku, nasvědčují tomu i závěry pitvy, která vyloučila cizí zavinění na úmrtí. Definitivně to ale ještě musí potvrdit oficiální vyšetřování, na jeho výsledky si ještě nějaký čas počkáme.

Pietní setkání

Incident vyvolal v Žatci obrovskou vlnu emocí. Na Kruhovém náměstí dva dny probíhají pietní setkání, lidé zapalují svíčky, u pizzerie se pokládají i květiny. Oba dny se vzpomínek účastnilo přes sto lidí, atmosféra je napjatá. Policie a vedení města doufá, že ji uklidní fakt, že pitva vyloučila cizí zavinění.

Po smutné události ale došlo už také na slovní výhrůžky vůči personálu restaurace. Na pizzerii se objevil nápis „Vrazi", pizzerie raději zavřela.

„Je to velice smutná událost, je nám to velmi líto. S policií plně spolupracujeme, předali jsme jí všechny záznamy z našich bezpečnostních kamer. Žádný zaměstnanec Cafe Pizzerie Panamera nenese vinu na úmrtí mladého muže. Doufáme, že se situace brzy uklidní," řekl Deníku Milan Bočkai, manažer restaurace, kde ke smutné události došlo.

Prohlášení vedení Pizzerie PanameraTiskové prohlášení k nešťastné události ze dne 18. 10. 2016



V úterý 18. října 2016 se odehrál v podvečer nešťastný incident a napadení našich hostů.



Celý tým Pizzerie Panamera od této nešťastné události je v ohrožení. V inkriminované úterý navštívil mladý muž naši provozovnu v odpoledních hodinách, kdy si objednal nealkoholický nápoj a již v tuto dobu obtěžoval hosty restaurace. Personál ho slovně upozornil na jeho chování a snažil se mu pomoci, když požádal o půjčení telefonu pro zavolání svým příbuzným. Již v té době bylo zřejmé, že muž je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Zhruba po pěti minutách opustil restauraci bez zaplacení, ale později se vrátil znovu v podvečer do provozu, kde začal napadat nic netušící dámy, které seděly u stolu. Po chvíli byl hosty zadržen až do přivolání pomoci v podobě městské a státní policie.



Po zjištění, že mladý muž nejeví známky života, byla poskytnuta první zdravotní péče v podobě zahájení resuscitace až do příjezdu rychlé záchranné služby, která si muže převzala do odborné péče.



Žádný zaměstnanec Cafe Pizzerie Panamera nenese vinu na úmrtí mladého muže, a proto prosíme všechny občany, aby ctili presumpci neviny. Vyhrožování v podobě možných útoků a jiných slovních či písemných projevů vůči zaměstnancům je zastrašováním, které vedlo k uzavření provozovny z důvodu bezpečnosti zaměstnanců a hostů pizzerie.



Celou věc řeší kriminální policie ČR, které jsme předali veškeré kamerové záznamy z incidentu a úzce s policisty spolupracujeme. Podle dnešního prohlášení (ze dne 20. října 2016) Policie ČR citujeme z webového portálu www.policie.cz: „Podle prvotních výsledků soudní pitvy nebylo zjištěno cizí zavinění." Proto i my vydáváme toto tiskové prohlášení, kde vyvracíme nepravdivé informace, které kolují na sociálních sítích, v médiích a mezi občany města.



Vedení Pizzerie Panamera

20. 10. 2016