Smrtelné nehody chodců. Nejvíce jich umírá v noci

Nejdříve ta lepší zpráva: počet mrtvých při dopravních nehodách obecně spíše klesá. Ta horší: pořád se výrazně nedaří snížit úmrtí chodců. Loni zemřelo při nehodách 545 lidí (nejméně od roku 1961), z čehož 111 bylo chodců. A viník? V 90 případech to byl řidič, chodec v 21 případech.

Letos od ledna do srpna zemřelo 59 lidí, nejhorší byl červen, kdy zahynulo 15 lidí (loni nikdo). Policisté i dopravní experti jsou teď v pozoru – nejvíce pěších totiž umírá v „tmavých měsících roku“, tedy od října do února. Třeba loni byl říjen vůbec nejhorším měsícem, kdy na silnicích zemřelo 62 lidí.

U chodců jsou navíc nejohroženější skupinou senioři: Zatímco ve věku do 24 let zemřeli celkově tři chodci, ve věku 55+ jich bylo 66, tedy 59 procent všech obětí z jejich řad.

Nejčastějšími tragickými pochybeními chodců jsou náhlé vstoupení do vozovky či podcenění rychlosti přibližujícího se vozidla. U řidičů jde o nepřiměřenou rychlost jízdy a nedostatečné věnování se řízení vozidla.

Chodci nejčastěji ze všech skupin účastníků silničního provozu umírají v noci. Loni to bylo 59,5 procenta všech obětí z jejich řad. Se zavedením povinným reflexních prvků od února 2016 je ale vidět drobný posun k lepšímu aspoň ve dne: za snížené viditelnosti předloni umřeli tři lidé, loni (po nařízení reflexních prvků) ani jeden.

Dopravní expert ROMAN BUDSKÝ varuje v rozhovoru pro Deník: Svícení mobilem rozhodně nestačí

Už déle než rok mají chodci v České republice povinnost nosit reflexní prvky, a to hlavně při snížené viditelnosti mimo obec nebo v obci, kde není dostatečné osvětlení. V praxi na to lidé pořád zapomínají, nebo se snaží „svítit“ mobilem – namířeným do vozovky, aby sami viděli. Auto je ale nevidí. Jak říká Roman Budský – dopravní expert a PR manažer kampaně Ty to zvládneš – reflexní materiály jsou na podzim a v zimě nenahraditelné.

Venku se již dříve smráká, častěji mrholí, objevují se první mlhy. Jak správně užívat reflexní prvky, aby byl chodec vidět?

Reflexní pásky je třeba umístit nad pravý kotník a také nad pravé zápěstí. Po silnici by se totiž mělo chodit vlevo, proto je třeba umístit reflexní doplňky co nejblíže do vozovky, aby si řidiči chodce všimli co nejdříve. Jen je třeba dodat, že se chodec musí reflexy povinně označit za snížené viditelnosti, když jde mimo obec po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením.

Lidé někdy hřeší tím, že si na cestu svítí mobilem, přestože policie opakovaně tvrdí, že takové „svícení“ lidem neuzná a riskují pokutu až 2500 na místě. Může podle vás mobil nahradit opravdový reflexní materiál (vestu, pásku)?

Svítící mobil reflexní pásku opravdu nenahradí. Kvalitní reflexní páska totiž zajistí viditelnost chodce zpředu, zboku i zezadu, tedy ze všech stran, odkud může přijet motorové vozidlo. Naopak displej mobilu vysílá světlo jen v úzkém kuželu, což je zcela nedostačující.

Chodci – hlavně mimo obce – chodí po různých stranách vozovky. Jak je to správně?

Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Jen v případě, že nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, je povinen jít po pravé krajnici nebo při pravém okraji vozovky. Kde není chodník, nebo pokud je neschůdný, chodí se po levé krajnici. Obecně platí, že chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Ovšem při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích mohou chodit jenom jednotlivě za sebou.

Při jakém počtu lidí jde o „skupinu“ a může chodit vpravo, tedy ve stejném směru, jako jezdí auta?

Pokud se jedná o skupinu chodců, zákon o silničním provozu uvádí, že se jedná například o příslušníky ozbrojených sil, školní mládež nebo průvod. Počet osob ve skupině není definován. Takový organizovaný útvar se musí pohybovat při pravém okraji vozovky. Nicméně zákon připouští, aby se pohyboval i po chodníku, pak musí jít jednotlivé osoby maximálně ve dvojstupu a při pravém okraji. Za snížené viditelnosti považuji toto řešení za nejbezpečnější.

Nejste nesmrtelní, apeluje na lidi nová kampaň

Náhlé vstoupení do vozovky z chodníku či krajnice nebo špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla. Tak vypadají dva nejčastější důvody, proč chodci končí pod koly aut či tramvají. A právě na chodce (a nejčastější omyly řidičů) se zaměřuje nová celorepubliková kampaň „Ty to zvládneš“, kterou v těchto dnech spustila Asociace Záchranný kruh. S kampaní se lidé postupně setkají v televizi, rádiu, v tisku, či na sociálních sítích.

V celkem deseti emotivních spotech jsou vyobrazeny nejčastější chyby, kterých se dopouštějí jak chodci, tak řidiči.

Každá z deseti situací má pak svůj instruktážní spot, který ve speciální 3D analytice danou chybu rozebírá a hlavně ukazuje správné řešení dané situace. „Mezi tématy, kterým se kampaň věnuje, je např. vyvrácení mýtu o absolutní přednosti na přechodu pro chodce, přecházení mimo přechod, přecházení silnice přes ostrůvek, vystupování z tramvaje na místech bez nástupního ostrůvku, přecházení silnice před tramvají,“ říká Veronika Krajsová, prezidentka asociace.

Na kampani, jejímž letošním mottem je „Chodci nejsou nesmrtelní“, se podílel zkušený tým odborníků, záchranářů a filmařů s režisérem Jiřím Studničkou. Projekt vznikl díky financím z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a osobní záštitu nad celou akcí převzali policejní prezident Tomáš Tuhý, šéf hasičů Drahoslav Ryba a ředitel BESIP Martin Farář.

Celou kampaň je pak možné nalézt na internetové adrese www.tytozvladnes.cz.