Smrtící prasečí mor pronikl do Česka. Poprvé v historii

Virus exotického prasečího moru, který se rozšířil z Polska na Ukrajinu, do Litvy a Estonska, už překročil hranice České republiky. U Zlína mezi obytnou zónou a lesem uhynula dvě nakažená prasata. Jde o historicky první výskyt této nemoci na našem území.

Státní veterinární správa (SVS) včera vytyčila hranici zamořené oblasti v okruhu deseti kilometrů od nálezu uhynulých zvířat. V pásmu bude platit zákaz lovu a veterináři budou zdravotní stav divokých prasat sledovat. „Snažíme se zamezit tomu, aby se nákaza dostala do chovů prasat domácích," uvedl ústřední ředitel správy Zbyněk Semerád.

Veterinární správa nyní sestavuje soupis drobných chovatelů, kteří mají v chlívku prase. Chovatelé musejí hlásit každou změnu zdravotního stavu svého vepře, a pokud plánují domácí zabijačku, jsou povinni o tom veterináře s předstihem informovat. Ve velkochovech, které se v rizikové zóně nacházejí, odeberou zaměstnanci správy zvířatům krev a prověří jejich zdraví. Farmáři navíc musejí zabezpečit vepříny tak, aby do nich divoká prasata nemohla vniknout.

„Pokud by se nákaza přece jen rozšířila do komerčních chovů, požadovali bychom pro naše chovatele po Evropské komisi mimořádné kompenzace za ušlé příjmy," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Likvidace chovů by pro zemědělce znamenala velké ztráty a kvůli možným náhradám by zřejmě zatížila i státní rozpočet. Mluvčí veterinářů Petr Vorlíček včera nechtěl spekulovat, jaké škody by mohla nemoc způsobit. „Musíme počkat, jak se situace vyvine," doplnil.

Africkým morem mohou onemocnět všechny věkové kategorie prasete domácího i divokého. Nepřenáší se však na člověka ani na další živočišné druhy. Smrtící virus se šíří zejména přímým kontaktem, ale i krmivem, vodou a prostřednictvím předmětů, jichž se nemocná zvířata dotýkala.

Prasata mají několik dní vysokou horečku, jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem a zvracejí. K úmrtí dochází ve stu procentech případů.