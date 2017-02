Smutná výročí: Vítězný únor a umučení Toufara

Česko si během února připomíná několik výročí spjatých s komunismem. Před 69 lety komunisté nastolili vládu jedné strany, která se udržela u moci dlouhých čtyřicet let. Na 25. února ovšem připadá jestě jedno smutné výročí: úmrtí kněze Josefa Toufara, který v roce 1950 zemřel na následky brutálního mučení.

Únorový převrat v roce 1948, který komunistická propaganda pojmenovala Vítězný únor, se odehrál na sklonku měsíce po vleklé vládní krizi. Tehdejší vláda premiéra Klementa Gottwalda (KSČ) se skládala z devíti komunistů, čtyř národních socialistů, čtyř lidovců, čtyř zástupců slovenské Demokratické strany, tří sociálních demokratů a dvou nestraníků - Jana Masaryka a Ludvíka Svobody.

Ministři z národně socialistické strany, demokratické strany a strany lidové se rozhodli podat demisi po sporech týkajících se náhlého odvolání osmi policejních velitelů. Komunistický ministr vnitra Václav Nosek vyměnil policejní ředitele za komunisty, policie tak byla zcela pod vlivem komunistů. Nosek odmítl i přes naléhání vládních partnerů své rozhodnutí zvrátit. Ministři doufali, že by rezignací mohli donutit komunisty, aby se podřídili vládě, anebo vyvolat krizi, kterou by řešilo jmenování úřednické vlády a vypsání předčasných voleb.

Dvanáct nekomunistických ministrů podalo 20. února demisi. Klíčovou roli zde sehrál ministr zahraničí Jan Masaryk, který rezignovat odmítl. Ctil stanovisko neutrality stejně jako druhý ministr bez stranické příslušnosti Ludvík Svoboda. Sociální demokracie se rozhodla do sporů nevměšovat. Její silné levicové křídlo se ale později s KSČ sloučilo.

Prezident Beneš dlouho odolával tlaku za přijetí demise. Komunisté proto svůj nápor začali stupňovat. Zorganizovali generální stávku i vytváření vlastní ozbrojených složek - lidových milicí. Začalo zatýkání členů strany, jejichž příslušníci podali demisi. Beneš se podvolil 25. února, přijal demisi členů vlády a nové ministry jmenoval podle Gottwaldova návrhu. Ve stejný den ovšem rezignovali další dva ministři. Podle ústavy měl prezident republiky vyhlásit nové volby. Beneš tedy tímto krokem porušil ústavu.

Přesně o dva roky později, kdy probíhaly komunistické čistky v plném proudu, zemřel na následky brutálního mučení katolický kněz Josef Toufar. Byl zatčen Stb kvůli kauze takzvaného číhošťského zázraku. Podle mnoha svědků se před Vánocemi odehrál v číhošťském kostele při bohoslužbě nevysvětlitelný úkaz. Kříž na oltáři se několikrát vychýlil ze strany na stranu, aniž by se ho někdo dotýkal. Komunisté se krutými výslechy snažili z Toufara dostat přiznání, že právě on stojí za zinscenováním takzvaného zázraku. Mělo dojít k monstrprocesu, který by byl namířen proti katolické církvi. Toufar ale výslechy nepřežil.

K oběma výročím je naplánováno několik pietních akcí. V předvečer 25. února se v Praze uskuteční shromáždění na Staroměstském náměstí a pietní akt u Pomníku obětí komunismu na Újezdě. V Senátu se koná seminář o zločinech komunistických režimů. V rámci semináře se bude promítat lotyšský dokument The Soviet Story aneb Příběh rudého zla, který čerpá z archivů sovětské tajné policie KGB a popisuje například podíl sovětského režimu na holokaustu. V pondělí 27. února se v Knihovně Václava Havla uctí památka umučeného kněze. Z nových textů a dokumentů budou číst Miloš Doležal, Jana Franková a Jiří Hromada, hudebně doprovodí violoncellista Štěpán Drtina. Další oběti komunismu uctí akce na Újezdě, které se zúčastní například ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) či předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Lidé se stejně jako předchozí roky sejdou u sousoší Olbrama Zoubka.