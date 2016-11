Sněmovna bude schvalovat rozpočet a opětovně "lex Babiš"

Praha - Návrh státního rozpočtu na příští rok a takzvaný protikuřácký zákon budou poslanci schvalovat na nejbližší schůzi Sněmovny. Opětovně budou rozhodovat o novele o střetu zájmů, jež má mimo jiné omezit podnikání členů vlády. Schůze začne v úterý odpoledne a předloha nazývaná "lex Babiš", kterou dolní komoře vrátili s úpravami senátoři, má být jejím prvním bodem.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Divíšek Martin

Státní rozpočet budou poslanci schvalovat první prosincovou středu. O týden dřív jej projednají ve druhém čtení. V něm budou moci členové dolní komory předkládat návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu, jeho celkové parametry už měnit nemůžou. Rozpočtový výbor už doporučil úpravy v objemu zhruba 1,5 miliardy korun. Chce přidat peníze například na regionální školství a obnovu památek.

Spolu se státním rozpočtem budou poslanci schvalovat v prosinci i limity výdajů státu v letech 2018 a 2019 a také rozpočty fondu bydlení a fondu dopravy.

U novely zákona o střetu zájmů Senát navrhl odklad účinnosti z ledna na září příštího roku. Části normy o některých omezeních pro podnikání členů vlády, nazývané jako "lex Babiš", mají ale podle senátní verze platit skoro hned. Jejich účinnost se předpokládá už 15 dnů potom, co zákon vyjde ve sbírce.

Na skupinu Agrofert ministra financí Andreje Babiše (ANO) by dopadly pasáže, podle nichž by firmy členů vlády neměly přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Zákon by také budoucím členům vlády a dalším funkcionářům zakázal provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Ačkoli proti těmto úpravám vystupuje vládní hnutí ANO, předpokládá se, že Sněmovna předlohu v některé z verzí potvrdí.

V pátek 9. prosince by měli poslanci schvalovat protikuřácký zákon. Zdravotnický výbor doporučil, aby úplný zákaz kouření v pohostinských zařízeních platil od konce května příštího roku místo od Silvestra. Hostinští by neměli mít žádné úlevy například v možnosti zřizovat v podnicích kuřárny, jak znějí některé poslanecké návrhy úprav. Členové výboru naopak chtějí regulovat kouření i na restauračních zahrádkách a rozšířit zákaz na automobily, pokud v nich cestují děti.

Poslanci by mohli schvalovat například taky sporná pravidla pro všechny čtyři národní parky a kontroverzní novelu o rozšíření pravomocí ombudsmana o možnost podávat antidiskriminační žaloby a návrhy Ústavnímu soudu na rušení zákonů. V závěrečném čtení je rovněž například insolvenční novela, která má omezit šikanózní insolvenční návrhy a podvodné oddlužovací firmy.

Ve druhém čtení mají poslanci posoudit vládní daňový balíček, do kterého by se mohly dostat některé úlevy z elektronické evidence tržeb. S návrhy, s nimiž přišel Babiš, nesouhlasí vládní ČSSD.

Schůze potrvá dva týdny do pátku 9. prosince. V případě potřeby by mohla podle návrhu pokračovat i před vánočními svátky v úterý a ve středu 20. a 21. prosince. V návrhu programu je téměř 260 bodů. Je zřejmé, že stejně jako na předchozích schůzích poslanci podstatnou část z nich nestihnou projednat.