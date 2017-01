Sněmovna by měla dát části referentů výjimku ze vzdělání

Praha - Někteří referenti státních úřadů možná nebudou muset mít maturitu, aby se stali státními zaměstnanci ve služebním poměru. Výjimku by měla dát Sněmovna podle čtvrtečního doporučení ústavně-právního výboru pracovníkům starším 50 let s nejméně dvacetiletou praxí. Výbor tak navrhl upravit senátní novelu zákona o státní službě, která měla dát referentům bez maturity šanci doplnit si vzdělání v příštích pěti letech.

Na návrh ministerstva vnitra čekají služební zákon zřejmě i další změny. Úlevu by mohli získat posudkoví lékaři, jichž není dostatek. Státní zaměstnanci by do složení úřednické zkoušky také nemuseli dostávat nejnižší platový tarif. Výbor naopak z úprav vnitra vypustil možnost dávat náborový až stotisícový náborový příspěvek při obsazování služebních míst, o něž lidé nejeví zájem.

Vnitro navrhlo celkem tři desítky úprav. "Většina bodů nejsou žádnou revolucí, ale technické změny," podotkl předseda výboru Jeroným Tejc (ČSSD), jenž prosadil vyškrtnutí náborového příspěvku. Jeho zavedení nepodpořil nikdo z přítomných členů výboru. Například podle Martina Plíška (TOP 09) by se jednalo jen o "dočasné hašení požáru".

Na posudkové lékaře míří navrhovaná výjimka, podle níž by nemuseli skončit s dosažením 70 let věku. Stejná výjimka už byla schválena pro diplomaty. Měla podle doporučení vnitra trvat do konce roku 2018, výbor ji chce podle návrhu Marie Benešové (ČSSD) prodloužit na rok 2021.



Zrušení nutnosti dát novému státnímu zaměstnanci do složení úřednické zkoušky nejnižší tarif vnitro zdůvodňuje tím, že nynější stav je demotivující pro případné žadatele o přijetí do služebního poměru s delší praxí v oboru mimo státní službu. Nově by takovým lidem náležel platový stupeň podle jejich dosavadní praxe.



Senátní novela měla řešit situaci 500 až 600 zaměstnanců, zejména ze správy sociálního zabezpečení. Bez příslušného vzdělání by museli s červencem skončit. Výjimku v souvislosti s věkem a délkou praxe prosadil Marek Benda (ODS). Za takovou konstrukci se za předkladatele z řad senátorů přimlouval Jiří Oberfalzer (ODS). Předloha se tak přiblížila původní verzi novely, jak ji v horní komoře předložil.



Senát ji tehdy upravil podle varianty náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého. K nynějšímu znění, jak je navrhuje právní výbor, se vnitro postavilo neutrálně, dávalo ale přednost věku 55 let.

