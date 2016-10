Sněmovna kvůli pravomocím obcí nerozhodla o doplatcích na bydlení

Praha - Sněmovna nerozhodla o vládní novele, jež by snížila státní doplatky na bydlení chudším lidem, kteří žijí v ubytovnách. Předlohu o hmotné nouzi dnes dolní komora vrátila kvůli sporům o pravomoc obcí do druhého čtení, v němž je možné podávat návrhy úprav. Poslanci z většiny klubů kritizovali navrhované zrušení problematického ustanovení o souhlasu obce s vyplácením dávek na bydlení.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petra Hámová

Pasáž do normy prosadili v minulosti poslanci na návrh opoziční ODS a platí od loňského jara. V praxi ale působí potíže a mohla by být podle ministerstva práce a sociálních věcí v rozporu s ústavním pořádkem. "Pokud to zrušíme, říkáme, že nevěříme zastupitelům, starostům, radním. Nic se nestane, pokud to zůstane," řekl předseda poslanců opoziční ODS Zbyněk Stanjura. Podle Jitky Chalánkové (TOP 09) by měl sporné ustanovení posoudit soud. "Byla to jedna z možností, jak obec vstupuje do chování občanů," přidal se ke kritikům Miroslav Opálka z opoziční KSČM.

Výtky ale zněly i od poslanců z vládního hnutí ANO. Předloha je podle Radky Maxové (ANO) zbytečná, obsahuje jen kosmetické úpravy a problém s ubytovnami neřeší. "Pravomoc obcí by tam měla jednoznačně zůstat," řekla.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) uvedla, že svedla zápas o to, aby se pasáž nevyškrtla. Zdůraznila taky, že novela směřuje k tomu, aby byl omezen byznys s chudobou.

Ponechání určité pravomoci obcí ohledně doplatků na bydlení navrhovali v zákonu ponechat Vladislav Vilímec (ODS) a Jana Pastuchová (ANO). Sociální výbor je ale ke schválení už dřív nedoporučil.

Vládní novela předpokládá, že se doplatek na bydlení sníží z 90 procent státem stanovených nákladů na bydlení nejvýše na 80 procent. Úřady práce by jej navíc mohli obyvatelům ubytoven přiznat až tehdy, pokud by v obci nemohli sehnat běžné bydlení a měli by k ní nějaký vztah.