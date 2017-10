Kauza lithia je účelová, řekl ministr průmyslu Havlíček na konto ANO a KSČM

/VIDEO/ Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) označil dnes před poslanci na mimořádné schůzi kauzu kolem těžby lithia za vykonstruovanou a umělou a za sprostý útok od předsedy ANO Andreje Babiše a od KSČM. Poslanci museli před začátkem schůze nejprve odhlasovat, že mohou jednat v pondělí, které není standardním jednacím dnem Sněmovny.

Při prvním hlasování bylo v náhradním jednacím sále přítomno 149 poslanců, posléze jejich počet vzrostl až ke 160. Poslanci musejí zasedat v jiné sněmovní budově než obvykle, protože hlavní jednací sál prochází rekonstrukcí.

Sněmovní strany před mimořádnou schůzí Sněmovny k memorandu o těžbě lithia navrhly různé kroky, jejichž společným jmenovatelem je zachování kovu pro českou výrobu. Všechny zároveň přiznaly, že diskuse ve Sněmovně čtyři dny před volbami patrně nepřinese konkrétní výsledek. Čekají spíš předvolební kampaň.

Ještě před dnešní mimořádnou schůzí Sněmovny k těžbě lithia uvedla opoziční TOP 09, že nová vláda bude muset po volbách přepracovat surovinovou politiku státu. Vládní KDU-ČSL vyzvala k úpravě horního zákona a zajištění zpracování vytěženého lithia na českém území. Hnutí ANO kritizovalo uzavřené memorandum mezi ministerstvem průmyslu a společností European Metals Holdings (EMH) a ve Sněmovně chce od ministra průmyslu Jiřího Havlíčka (ČSSD) slyšet vysvětlení.

Úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec označil celou debatu o těžbě lithia za snahu hnutí ANO zakrývat vlastní problémy. Jde například o obvinění předsedy hnutí Andreje Babiše z podvodu v případě dotace pro farmu Čapí hnízdo a rozhodnutí slovenského Ústavního soudu, který zrušil rozhodnutí o neoprávněném vedení Babiše v registru spolupracovníků StB.

TOP 09 má Sněmovně navrhnout usnesení, které by vyzývalo příští vládu k přepracování surovinové politiky. Nové zákony by podle strany měly zajistit to, že Česko bude mít dobré výnosy z těžby surovin na svém území, velká část těchto výnosů zůstane v regionech, kde se těží, a bude zajištěna co nejlepší ochrana přírody v postižených oblastech.

KDU-ČSL ve svém návrhu usnesení prosazuje změnu horního zákona, aby se zvýšily výnosy státu z těžby nerostných surovin, včetně lithia, a aby stát zajistil zpracování lithia na českém území. "Suroviny jen těžit a vyvážet, to dělají rozvojové země," řekl šéf poslaneckého klubu lidovců Jiří Mihola. Strana chce zajistit, aby výnosy z lithia mířily do zvláštního fondu, který by posloužil pro financování důchodů, vědy a výzkumu a školství.

ODS podpoří program schůze, kvůli níž politici přerušili svou kampaň a sjeli se z regionů, ačkoliv ji v obecné rovině kritizuje. "Představa, že vláda, jejíž mandát končí, se bude řídit usnesením, které dnes přijme Sněmovna, je scestná," řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Vzhledem k blízkosti voleb podle něj nelze čekat konstruktivní debatu, mezi podstatné otázky navíc podle něj patří i to, jaký by měli z těžených surovin užitek občané, rekultivace krajiny a zvýšení poplatků z vytěžených nerostů.

Podle komunistů by měla Sněmovna označit memorandum od počátku za neplatné.

ANO žádné usnesení nepřipravuje, chce ale od Havlíčka slyšet vysvětlení, proč ministerstvo průmyslu podepsalo memorandum s EMH. Předseda hnutí Andrej Babiš označil podpis memoranda za skandál a spojil těžební společnost s bývalým vlastníkem černouhelné společnosti OKD Zdeňkem Bakalou.

"Je pochopitelné, že všichni politici chtějí ve víru volební kampaně získávat laciné politické body. Je ale zároveň důležité, aby každá politická debata byla založena na faktech. Aby předešel pochybnostem, Zdeněk Bakala kategoricky odmítá, že by se jakkoli podílel na těžbě lithia v České republice. Ve firmě EMH nemá žádný podíl, ani přímo, nebo nepřímo, a není v ní ani žádným jiným způsobem angažován," sdělil ČTK mediální zástupce Bakaly Vladimír Bystrov.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek dnes rovněž řekl, že současná vláda selhala při ochraně hospodářských zájmů Česka. Ministerstva průmyslu a životního prostředí se podle něj pouze dohadují, kdo nese větší vinu za selhání. Odbornou debatu Kalousek ve Sněmovně nečeká kvůli tomu, že se v pátek budou konat volby. Dosavadní vystupování ČSSD a ANO k problému označil za hysterii.

Bouřlivou debatu ve Sněmovně vzhledem k vrcholící volební kampani čeká i místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle něj by ale téma těžby lithia nemělo být zneužito ve volebním boji, ale měla by se jím vážně zabývat i budoucí Sněmovna.