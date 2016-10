Sněmovna odsoudila rezoluci k památkám ve východním Jeruzalémě

Praha - Sněmovna dnes ostře odsoudila rezoluci Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) k památkám ve východním Jeruzalémě, kterou navrhly arabské země a která podle Izraele opomíjí tisíciletý vztah Židů k Jeruzalému. Vláda by měla podle dnešního usnesení využít všech příležitostí k vyjádření záporného postoje Česka a protestovat proti politizaci UNESCO.

Rezoluce s názvem Okupovaná Palestina používá pro místa v jeruzalémském Starém městě pouze arabské názvy a kritizuje Izrael za "provokativní kroky, které narušují posvátnost a nedotknutelnost" oblasti. Prostor u Zdi nářků, což je nejvýznamnější židovská památka, je v rezoluci označen arabským názvem a hebrejský je v závorce.

Dokument podle Sněmovny upírá historickou vazbu mezi židovským národem a Zdí nářků a Chrámovou horou. Rezoluce se "nese v nenávistném protiizraelském duchu, přičemž také pomíjí nejen židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě", stojí v usnesení. Formulace v rezoluci odporují podle většiny poslanců neutrálnímu a mírotvornému charakteru OSN, diskreditují UNESCO a posilují antisemitské tendence.

Návrh usnesení připravili Jana Černochová (ODS), Daniel Korte (TOP 09) a Robin Böhnisch (ČSSD). Někteří diskutující zdůrazňovali, že je nutné se zastat spojence, Izraele. "Je to stejné, jako bychom popřeli vztah Čechů k Hradčanům," podotkl k rezoluci Korte. Černochová mluvila o revizi světových dějin. Podle Jiřího Miholy z KDU-ČSL je rezoluce nesprávná a nešťastná. Předseda KSČM Vojtěch Filip ovšem prosazoval, aby se návrhem usnesení nejprve zabýval zahraniční výbor.

Postavení ČR

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že pokud by Česko bylo zastoupeno ve výkonné radě UNESCO, hlasovalo by proti. Zaorálek ale taky zdůraznil, že Česko má v blízkovýchodním regionu poměrně slušnou pozici, těší se důvěře arabské i židovské strany a je schopno s oběma komunikovat. "Pozice, kterou máme, že jsme pokládáni za korektního partnera, je něco, o co usilujeme," řekl ministr. Občas je podle něho lepší mlčet.

Pro stanovisko hlasovalo 119 ze 149 přítomných poslanců z řad ČSSD, ANO, KDU-ČSL, TOP 09, ODS a Úsvitu. Proti byli jen čtyři poslanci KSČM, dalších 24 členů tohoto klubu, stejně jako dva nezařazení poslanci, se hlasování zdrželo.

Izraelci považují krok UNESCO za další příklad protiizraelských nálad v OSN. Naopak Palestinci se po schválení rezoluce otevřeně radovali. Podle nich připomíná, že Izrael je ve východním Jeruzalémě "okupační mocí, a žádá ho o zastavení tohoto zneužívání moci".

Chrámová hora je předmětem letitých sporů mezi Izraelci a Palestinci. Nacházejí se tam dvě významné mešity, v minulosti tam ale býval i židovský chrám. Právě kvůli posvátným místům v této části Jeruzaléma se před rokem rozhořela vlna násilností mezi Izraelci a Palestinci, která má již přes 250 obětí.

Nejcitlivější historická místa leží ve východním Jeruzalémě, který Izrael za války v roce 1967 obsadil, později anektoval a v rozporu s mezinárodními dohodami prohlásil Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město. Poválečné dohody předpokládaly, že Jeruzalém bude pod mezinárodní správou. Palestinci nyní počítají s tím, že východní část města bude metropolí jejich státu.